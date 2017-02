Conform unui comunicat al Guvernului, premierul i-a transmis vineri presedintelui propunerea de nominalizare a ministrului Economiei, Alexandru Petrescu, ministru interimar pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat. Propunerea a fost facuta in conformitate cu prevederile art. 106 si art. 107 alin (3) si (4) din Constitutia Romaniei, republicata, precum si cu cele ale art. 9 din Legea nr.90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului Romaniei si a ministerelor, cu modificarile si completarile ulterioare, conform News.ro.

Premierul a facut aceasta nominalizare in contextul in care joi Florin Nicolae Jianu si-a inaintat demisia din functia de ministru pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat. Ministrul pentru Mediul de Afaceri Florin Jianu a anuntat joi dimineata pe Facebook ca demisioneaza din Guvern. "Ma opresc aici din activitatea guvernamentala pentru ca asa imi dicteaza constiinta, iar asta nu este negociabil pentru nimic in lume!!!", scrie ministrul, adaugand: "Romania nu merita ce i se intampla acum, romanii nu merita ce li se intampla acum!".

"Am reflectat cu responsabilitate la ceea ce este etic sa fac in continuare si nu in principal pentru probitatea mea profesionala, pentru ca aici am constiinta curata, ci pentru copilul meu, pentru cum o sa ma uit in ochii lui si ce anume o sa ii spun peste ani. O sa ii spun ca tata a fost un las si a girat actiuni pe care nu le impartaseste sau a ales sa iasa cu fruntea sus dintr-o poveste care nu este a lui?!", isi incepe ministrul postarea. El precizeaza ca decizia za a fost luata inca din seara sedintei de guvern in care a fost aprobata OUG de modificare a codurilor penale, dar ca a amanat anuntul sperand ca cei care au gresit isi vor repara eroarea.

Sursa foto: Agerpres Foto