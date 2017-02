Biroul de presa al Guvernului anunta ca premierul Sorin Grindeanu va efectua o vizita la Bruxelles in perioada 16-17 februarie. Seful Executivului roman va avea intrevederi cu Jean-Claude Juncker, presedintele Comisiei Europene, cu Donald Tusk, presedintele Consiliului European, cu Frans Timmermans, prim-vicepresedintele Comisiei Europene, si cu Jyrki Katainen, vicepresedinte al Comisiei Europene, responsabil cu ocuparea fortei de munca, cresterea economica, investitii si competitivitate, conform News.ro.

„Vreau sa-i asigur pe toti partenerii nostri din institutiile europene ca lupta impotriva coruptiei, implicarea si consolidarea rolului nostru in UE sunt obiective prioritare ale Guvernului pe care-l conduc, iar demersul de acum se inscrie in linia dialogului activ pe care-l promovam cu toti interlocutorii europeni”, a afirmat prim-ministrul Grindeanu, conform sursei citate.

Din delegatia condusa de premierul Sorin Grindeanu vor face parte si Teodor-Viorel Melescanu, ministrul Afacerilor Externe, si Marius Nica, consilier de stat in aparatul de lucru al prim-ministrului. News.ro a relatat marti ca in programul de vineri al presedintelui Consiliului European si al presedintelui Comisiei Europene apar intalniri cu premierul Sorin Grindeanu.

In 1 februarie, presedintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, si prim-vicepresedintele CE, Frans Timmermans, sustineau intr-o declaratie comuna ca lupta anticoruptie trebuie sa avanseze, nu sa fie subminata, ei precizand ca urmaresc ”cu foarte mare ingrijorare” evolutiile recente din Romania.

Premierul Sorin Grindeanu a adresat, pe 1 februarie, o scrisoare catre presedintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, si catre prim-vicepresedintelui forului, Frans Timmermans, in care explica ratiunile din spatele OUG privind modificarea Codurilor penale si a proiectului privind gratierea, dand asigurari ca Executivul sustine lupta anticoruptie. Grindeanu si-a aratat atunci disponibilitatea de a merge la Bruxelles pentru a discuta cu liderii UE acest subiect.

Ministrul de Externe, Teodor Melescanu, s-a aflat in 6 februarie la Bruxelles, unde a avut intalniri cu vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, si cu Inaltul Reprezentant pentru Afaceri Externe al Uniunii Europene, Federica Mogherini, carora le-a spus ca, de fapt, prin OUG 13 a fost incriminat abuzul in serviciu si ca, daca dupa abrogarea acesteia, protestele continua, atunci scopul este inlocuirea de maniera ilegitima si ilegala a unui Guvern care a fost desemnat de Parlament. Melescanu i-a mai spus lui Timmermans ca l-a informat ca premierul Sorin Grindeanu doreste ca prima vizita pe care o va face in strainatate sa fie la Bruxelles si ca s-ar dori ca aceasta sa aiba loc in aceasta luna.

