Initiativa legislativa prevede ”aplicarea cotei zero de TVA pentru livrarea de locuinte pentru persoanele fizice, livrarea de constructii destinate a fi utilizate drept camine de batrani si de pensionari, case de copii si centre de recuperare si reabilitare pentru minori cu handicap, livrarea de cladiri catre primarii in vederea atribuirii de catre acestea cu chirie subventionata unor persoane sau familii a caror situatie economica nu le permite accesul la o locuinta in proprietate sau inchirierea unei locuinte in conditiile pietei”.

Liviu Dragnea sustine, in expunerea de motive, ca masura are in vedere „sprijinirea sectorului serviciilor sociale, prin reducerea cotei de TVA de la 5% la 0% pentru cladirile utilizate in scopuri sociale, precum si facilitarea accesului populatiei la o locuinta fara suportarea TVA”, scrie News.ro.

In ceea ce priveste serviciile de difuzare de publicitate prin mass-media, proiectul de lege prevede ca se aplica cota redusa de TVA de 0%, in prezent, cota aplicabila fiind cea standard de 19%.

„Pentru sustinerea agriculturii se propune reducerea de la 9% in prezent, la 0% a cotei de TVA pentru cele mai importante inputuri: livrarea de ingrasaminte si de pesticide utilizate in agricultura, seminte si alte produse agricole destinate insamantarii sau plantarii, precum si prestarile de servicii de tipul celor specifice utilizate in sectorul agricol”, se mai arata in initiativa legislativa.

Presedintele Camerei Deputatilor arata ca masura va contribui „la reducerea rambursarilor de TVA datorate in principal aplicarii taxarii inverse pentru livrarea unor produse agricole si imbunatatirea fluxurilor financiare in acest sector”.

Pentru sustinerea micilor intreprinderi se propune „majorarea plafonului de scutire pana la care acestea pot efectua operatiuni fara a avea obligatia platii TVA de la 220.000 lei (65.000 euro la cursul de la data aderarii) la 300.000 lei (88.500 euro la cursul de la data aderarii)”.

Potrivit expunerii de motive a initiativei legislative, majorarea plafonului va conduce „la posibilitatea unei categorii mai mari de contribuabili sa opteze pentru a nu se inregistra ca platitori de TVA, in conditiile in care calitatea de platitor implica o serie de obligatii care conduc la cresterea sarcinilor administrative a contribuabililor precum si a costurilor acestora”.