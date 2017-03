Ambasadorul Marii Britanii in Romania, Paul Brummell (foto), considera ca exista inca un decalaj important intre imaginea pe care Romania o are in strainatate si realitatea din tara, unde conditiile economice si sociale s-au imbunatatit in ultimii ani. La o intalnire cu investitorii straini organizata de Fondul Proprietatea la Londra, Brummell le-a recomandat acestora sa vina in Romania si sa se convinga singuri de realitate.