Nicolae Robu (PNL) a declarat, marti, intr-o conferinta de presa, ca primarii nu sunt rasplatiti in functie de performante, conform News.ro.

”Sunt nemultumit ca, dintr-o logica idioata, nu beneficiaza (de majorari salariale – n.r.) si primarii, ci beneficiaza doar functionarii publici, doar persoanele angajate in aparatele institutiilor publice locale. Deci, raspunzi de toate proiectele europene, dar nu ai voie sa primesti bonus pentru gestiunea cu succes a acestor proiecte. Eu am venit cu aceasta idee, sa existe o retributie fixa, poate fi cea de acum, dar la care sa ti se adauge bonusuri in functie de performante. Pot sa devin inca o data impopular prin faptul ca vreau salariu mai mare. Consider ca, la nivelul unui primar al unui oras atat de complex cum e Timisoara, un primar ar trebui sa castige aproximativ 5.000 de euro pe luna, 4.000-5.000 de euro pe luna. Cam acesta ar fi nivelul normal de castig la munca depusa, desigur in coroborare cu performante. Eu discut din perspectiva mea, cu performantele pe care le-am obtinut si cred ca trebuie un alt nivel de rasplata pentru ele, nu zero rasplata cum e acum”, a declarat primarul municipiului Timisoara.

Edilul a mai precizat ca Primaria Timisoara va trebui sa faca un efort financiar de noua milioane de lei lunar pentru a achita salariile functionarilor publici.

”In momentul in care tu, ca guvern, vii si creezi o cheltuiala la nivelul administratiei publice locale, ar fi fairplay sa oferi si fonduri. Ce trebuie facut este sa se mareasca cota din impozitul pe venitul global care ramane la bugetele locale de la 41,75% la 45%. In loc sa se duca toti banii la bugetul centralizat, o sa se duca ceva mai putin, cam cat s-a majorat. Sper sa se ralieze toti primarii din Romania. Ce cer eu este ca acea cota din impozitul pe venitul global ce ramane la bugetul local sa creasca”, a declarat Robu.

Potrivit declaratiei sale de avere, publicata pe site-ul Primariei Timisoara, salariul lunar al edilului este de 5.700 lei, adica aproximativ 1.255 de euro.

