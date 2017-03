Premierul Sorin Grindeanu a declarat, sambata, raspunzand unei intrebari, ca apreciaza efortul ministrului Muncii, Lia Olguta Vasilescu de a sustine discursuri in engleza si franceza, dar a spus ca, daca ar fi fost in locui ei, ar fi ales sa se exprime in limba romana. Prim-ministrul a adaugat ca ”nu se dau examene de limbi straine cand ocupi o functie de ministru”.

Intrebat, intr-o conferinta de presa care a avut loc la Timisoara, in sediul Consiliului Judetean Timis, ce parere are despre prestatiile ministrului Muncii, Lia Olguta Vasilescu, atunci cand a sustinut discursuri in limbi straine, premierul Sorin Grindeanu a declarat ca ”nu se dau examene de limbi straine cand ocupi o functie de ministru”, potrivit News.ro.

”Credeti ca merita sa intram in subiectul asta? L-am auzit si pe Emil Boc vorbind in engleza. Nu se dau examene de limbi straine cand ocupi o functie de ministru, ci trebuie sa stii domeniul pe care il gestionezi. Eu apreciez efotul Olgutei Vasilescu de a vorbi engleza si franceza in doua zile, una dupa alta. In locul ei, as fi vorbit in limba romana pentru a fi inteles mai bine”, a declarat Sorin Grindeanu.

Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a participat la cea de-a 61-a sesiune a Comisiei ONU pentru conditia femeii, ocazie cu care a sustinut discursuri in limbile engleza si franceza. Ea a fost criticata, pe internet pentru modul in care s-a exprimat in cele doua limbi straine.