Deputatul PSD Victor Ponta a scris vineri, pe Facebook, ca pregateste un proiect de lege care sa inaspreasca conditiile de prezenta in Romania a universitatilor straine. Acesta spune ca s-a inspirat de la modelul adoptat in Ungaria de premierul Viktor Orban.

"Sa nu sariti imediat indignati - opinia mea este ca initiativa legislativa a vecinilor nostri e foarte buna si corecta! Ma gandesc sa depun o initiativa similara in Parlamentul Romaniei", a scris Victor Ponta, pe Facebook.

Deputatul a mai precizat ca saptamana viitoare intentioneaza sa lucreze la proiect.

Victor Ponta aminteste de un proiect de lege din Ungaria, care inaspreste conditiile pentru prezenta pe teritoriul tarii a universitatilor straine. In cazul in care acest proiect ar intra in vigoare, Universitatea Central Europeana din Budapesta, fondata de miliardarul George Soros, ar urma sa fie inchisa. Masura este sustinuta de Guvernul condus de Viktor Orban.

