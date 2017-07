”Este un razboi clar intre cei care conduc azi Romania si companii. Sa ne aducem aminte – Ordonanta 13, acuzatiile contra multinationalelor care si-ar fi mobilizat oamenii sa se duca sa demonstreze”, a declarat Orban, precizand ca PSD isi doreste ca in Romania o parte cat mai mare a populatiei sa stea in saracie si lipsa de educatie si informare, potrivit News.ro.

”Acest electorat devine electoratul captiv care ii voteaza. Ei stiu foarte clar ca orice companie care vine si isi risca banii la tine in tara si aduce o investitie si creeaza locuri de munca genereaza valoare adaugata, genereaza venituri pentru buget, mareste numarul de oameni care traiesc pe propriile picioare (...) si este un razboi surd pe care il duc de fapt impotriva dezvoltarii economice a tarii”, a subliniat Orban.

In acest sens, el a atras atentia ca ”impozitul pe cifra de afaceri este o calamitate, o nebunie”.

”Va avea niste efecte pe care nu le putem anticipa astazi. Foarte multi investitori din Romania se vor reloca pentru ca nu vor accepta sa plateasca impozitul. Ei cand au venit aici au venit pe o anumita structura fiscala, pe un anumit cost determinat de taxele si impozitele platite (...) Isi vor inchide portile zeci de mii de companii pentru ca in momentul in care impozitezi cifra de afaceri foarte multe companii le vei duce pe pierdere, iar cele care nu-si vor inchide portile o sa apeleze la diferite masuri de reducere a costrurilor si primele costuri o sa fie cele cu salariile. S-ar putea sa duca la pierderea locurilor de munca masiva plus franezi dezvoltarea companiilor”, a explicat Orban afirmand ca PNL se va lupta prin toate masurile legale si constitutionale pentru a impiedica aplicarea unui astfel de impozit.

Seful PNL a mai tinut sa puncteze ca intre ceeea ce social-democratii le-au spus romanilor cand le-au cerut votul in iarna si ceea ce se regaseste in programul de guvernare este o diferenta de la cer la pamant.

”In capmanie nicio vorba despre impozitul pe gospodarii pe care acum l-au rebotezat impozit pentru persoanele fizice pe venitul global, dar e tot povestea cu impozitul pe gospaodarii, adica o sa numere gaini, vaci, ouale gainilor. O sa incerce sa impoziteze orice produce venit. Nimic in campanie pe impozitul pe cifra de afaceri, nimic de taxa de solidaritate, nimic de nebunia noului ministru al Finantelor de desfiintare a pilonului II de pensii”, a afirmat Orban, precizand ca dupa parearea sa se va ajunge la nationalizarea pilonului II de pensii.

El a precizat ca acest lucru ar insemna ”o catastrofa”.

”Sunt banii dumneavoastra, sunt banii mei cu care noi putem obtine un supliment de pensie in momentul in care vom ajunge la varsta pensionarii. Inseamna disparitia banilor acestia din circuitul econominc pentru ca banii acestia sunt investiti”, a precizat liderul PNL.

Sursa foto: AGERPRES FOTO