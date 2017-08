In urma cu trei saptamani, WSJ a rulat o campanie numita "cu picioarele pe pamant" in care CEO-ul Facebook, Mark Zuckerberg, era prezentat ca un individ normal (deloc miliardar – n.r.) care se intalnea cu oameni de rand si realiza activitati de zi cu zi. Imediat, intrebarile au inceput sa apara – se pregateste Zuckerberg pentru campanie prezidentiala?

Raspunsul pare a fi da, avand in vedere cea mai recenta miscare a co-fondatorului Facebook. Mark Zuckerberg l-a angajat pe seful de campanie al lui Hillary Clinton, Joel Beneson, pentru a realiza cercetari in privinta initiativei non-profit a cuplului Mark-Priscilla Chan, Zuckerberg-Chan.

In mod oficial, munca lui Benenson se va axa pe eforturile filantropice ale celor doi. Pe de alta parte, angajarea sefului de campanie al lui Hillary ii va oferi lui Zuckerberg acces la un om cheie in politica Statelor Unite ale Americii, zvonurile privind candidatura acestuia la presedintie crescand in intensitate, scrie presa internationala.

In ianuarie, familia Zuckerberg mai angaja inca un advisor politic de top – David Plouffe, manager de campanie pentru Obama in 2008. Plouffe a lucrat anterior la Uber. Mai mult, Ken Mehlman, care a condus campania lui George W. Bush in 2004, se afla de asemenea in apropierea lui Zuckerberg.

Privind in ansamblu, pare ca Mark Zuckerberg isi angajeaza o armata de advisori prezidentiali. Ca parte a turului sau, Zuckerberg s-a oprit in iunie in statul Iowa, o rampa cheie de lansare pentru oricine doreste sa intre in cursa prezidentiala.

Evident, seful Facebook neaga intentia sa de a participa la prezidentiale, insa nu este nici primul, nici ultimul om care, cel putin in prima faza, nu isi dezvaluie astfel de intentii.