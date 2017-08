Modificarea Legii pensiilor speciale pentru politisti, militari si ofiterii din serviciile secrete pare o masura premeditata, cu dedicatie pentru un grup de oameni, a declarat, intr-un interviu acordat News.ro, presedintele Comisiei pentru buget, finante, activitate bancara si piata de capital din Senat, Eugen Teodorovici, care suspecteaza ca cineva a premeditat crearea unui vid legislativ in favoarea unui grup de oameni, care sa se poata pensiona si reangaja ulterior.

Guvernul a redactat un proiect de OUG care va modifica Legea pensiilor speciale pentru politisti, militari si ofiterii din serviciile secrete.

”Este foarte curios. Eu cred ca cineva a stiut de la inceput si a premeditat o astfel de situatie. Eu am vorbit cu seful de sindicat, Dumitru Coarna, care mi-a spus acum cateva saptamani ca daca legislatia nu se va schimba in aceasta zona, va duce la un astfel de efect: plecari masive la varste premature, si nimeni nu l-a ascultat”, a spus Teodorovici, pentru News.ro.

"Daca el poate dovedi ca i-a prezentat acest punct de vedere doamnei ministru de Interne, Carmen Dan, atunci ea trebuie sa isi asume situatia. Pentru ca inseamna ca a fost lasat un vid legislativ pentru un grup de oameni, pentru ca ei sa se poata pensiona si dupa aceea sa se reangajeze", a adaugat senatorul.

El suspecteaza o actiune premeditata, in favoarea unui grup de persoane, si considera ca cei responsabili ar trebui trasi la raspunede pentru costurile bugetare provocate.

”Mie imi pare o actiune cu premeditare. Cei care nu au actionat trebuie trasi la raspundere. Pe noi ca buget ne costa”, a mai spus Teodorovici.

Guvernul a discutat, in sedinta de vineri, proiectul de ordonanta de urgenta prin care vor fi schimbate modul de calcul al pensiilor speciale, precum si procedura de actualizare a acestora, singura categorie care nu este vizata de acest act normativ fiind cea a magistratilor.

Proiectul trebuia sa intre joi in atentia Executivului, insa sedinta a fost amanata cu o zi pentru ca proiectul nu avea toate avizele necesare pentru adoptare.

Proiectul de OUG privind pensiile speciale prevede ca pensia angajatilor MAI si MApN nu va mai putea depasi media soldelor sau salariilor primite in anii de activitate, in baza carora s-a calculat venitul.

Proiectul limiteaza si indexarea pensiilor speciale cu rata medie anuala a inflatiei, fara alte sporuri, dispozitie care se va aplica si pensionarilor din aviatie, personalului auxiliar din instante si parchete, functionarilor parlamentari, diplomatilor si parlamentarilor.

Potrivit acestui proiect, valoarea pensiei militare de stat nu poate fi mai mare decat media soldelor sau salariilor lunare nete corespunzatoare sumelor brute cuprinse in baza de calcul a pensiei, astfel incat pensiile nu vor mai putea depasi valoarea salariilor.

Proiectul elimina si sporurile primite in cazul indexarilor. Pensiile nu vor mai fi indexate cu 100% din rata inflatiei, la care se adauga 50% din cresterea reala a castigului salarial mediu brut realizat, ci doar cu nivelul mediu al inflatiei, indicator definitiv, cunoscut la data de 1 ianuarie a fiecarui an.

Daca in urma actualizarii rezulta un cuantum al pensiei mai mic, se pastreaza cuantumul pensiei aflat in plata.

Sursa foto: Facebook