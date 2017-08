”Parlamentul, prin lege, a stabilit care sunt domeniile in care Guvernul e abilitat sa emita ordonante in vacanta parlamentara. Aceste domenii au fost introduse in legea de abilitare la propunerea Guvernului. Cu toate acestea, la o luna de la inceperea vacantei parlamentare, Guvernul emite ordonante de urgenta in domenii extrem de importante, cum e domeniul pensiilor, cum e domeniul asigurarii indemnizatiei pentru parintii care au dreptul ca doi ani sa primeasca o indemnizatie de crestere a copilului si intr-o serie de alte domenii importante cum e domeniul legat de transferul actiunilor de la ELCEN, de la Ministerul Economiei catre Primaria Capitalei”, a declarat Ludovic Orban la Targu Jiu, la finalul sedintei Biroului Politic National al partidului.

Liderul PNL a mai spus ca adoptarea respectivelor acte normative arata lipsa oricarui plan al Guvernului si incapacitatea de a anticipa evolutiile din domeniile pe care trebuie sa le coordoneze.

”Daca tara n-ar avea Guvern, ar fi mai bine decat sa aiba Guvernul Tudose (…) Adoptarea acestor ordonante de urgenta ne arata ca Guvernul nu are niciun plan. Nu face altceva decat sa aiba interventii pompieristice pe ici pe colo unde se mai naste cate un foc, ca nu are capacitatea de a anticipa evolutiile din domeniul economic, in domeniul fiscal-bugetar, in domeniul social si ca totul este o improvizatie marca PSD”, a mai spus Orban.

