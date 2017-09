Premierul Mihai Tudose a anuntat, intr-o interventie telefonica la RTV, ca a acceptat demisia lui Adrian Tutuianu din functia de ministru al Apararii si ca a propus ca interimatul la MApN sa fie asigurat de catre vicepremierul Marcel Ciolacu, urmand sa aiba loc consultari in PSD si in coalitie pentru nominalizarea pentru postul de ministru al Apararii. Seful Executivului a subliniat ca ”sunt bani pentru salarii”, dar ”cineva” din MApN ”a avut imaginatie”.

La remarca moderatorului ca Adrian Tutuianu nu era vesel, premierul a replicat: ”Evident ca nu poate sa fie vesel, dar nici noi”, conform News.ro.

Premierul a subliniat ca ”nu este o criza”, iar ”in cateva ore o sa fie al ministru”, respectiv Marcel Ciolacu pentru asigurarea interimatului.

In privinta nominalizarii pentru functia de ministru al Apararii, Mihai Tudose a declarat: ”Intai ne consultam in partid, stabilim o propunere. E decizie politica, ne intalnim in partid, in alianta si apoi vom face o propunere”.

Seful Executivului a subliniat ca ”sunt bani pentru salarii”.

”Cineva de acolo (MApN - n.r.) a avut imaginatie”, a sustinut Tudose, spunand ca Tutuianu a demisionat pentru ca ”era la el in curte”.

Intrebat cand va fi un nou ministru al Apararii, premierul a raspuns: ”Ministru al Apararii cu juramant la Palatul Cotroceni, in maximum 45 de zile. Poate intr-o saptamana”.

”Sunt bani in toate ministerele, vom avea rectificare pozitiva intr-o saptamana”, a mai declarat premierul.

Sursa foto: agerpresfoto