"Am avertizat de nenumarate ori ca bugetul ”croit” de PSD-ALDE este unul mincinos si ca nu vor fi bani decat pentru primele 9 luni pentru salarii. Acum s-au gasit bani, dar s-a renuntat la investitii, dezvoltare si, indraznesc sa spun, la viitor! Economia "duduie" doar pe hartie! In realitate, statul a devenit doar un platitor net de salarii", spune prim-vicepresedintele PNL, potrivit News.ro.

Ea acuza ca PSD a renuntat la atributii ale statului precum asigurarea de infrastructura, sanatate, educatie de calitate si bunastare din cauza deciziei de a tai banii de investitii. "Scolile vor ramane fara autorizatii de functionare. Spitalele vor fi aceleasi in care s-au tratat si bunicii nostri. Drumurile proaste vor continua sa rapeasca vieti. Satele vor ramane ancorate in secolul XIX - subdezvoltate. Aceasta este realitatea oferita de PSD-ALDE - un Guvern interesat doar de simpatie electorala, fara sa aiba o viziune economica pentru viitor", spune liderul liberal.

Rectificarea bugetara pozitiva care aloca sume suplimentare mai multor ministere, in special pentru plati de salarii, include si taieri de fonduri, cele mai mari sume fiind luate de la investitii Ministerul Dezvoltarii si la Ministerul Transporturilor, in timp ce alte institutii, precum Ministerul Agriculturii, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Sanatatii, Ministerul Muncii, cele doua Camere ale Parlamentului, SRI si Presedintia primesc bani in plus.