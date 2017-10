"Vreau sa va spun ca, dupa pledoaria domnului Bichinet, nu am fost atent si am votat pentru motiune. Din greseala", a declarat Liviu Dragnea, la finalul votului, potrivit Agerpres.

Intrebat de jurnalisti daca Florian Bodog este unul dintre ministrii care va pleca acasa joi, Dragnea a raspuns: "Nu. A fost o greseala".

Camera Deputatilor a respins, miercuri, motiunea simpla intitulata "PSD dauneaza grav sanatatii", initiata de PNL, USR si PMP. S-au inregistrat 97 de voturi pentru, 149 impotriva si 19 abtineri.

Prin motiune i se solicita premierului Mihai Tudose sa il demita pe ministrul Sanatatii, Florian Bodog, caruia ii sunt imputate criza vaccinurilor, „birocratia care sufoca Romania si ia din banii pacientilor”, „farsa salariilor ca afara”, nefinalizarea constructiei de spitale. Semnatarii documentului spun ca mandatul de noua luni al ministrului Sanatatii este caracterizat de „ezitari, amanari, balbaieli si o lipsa totala de decizie”.

"Suntem in a 9-a luna de guvernare PSD - ALDE si putem constata, fara prea mare efort, ca nu s-au realizat nici macar 1% dintre promisiunile formulate in campania electorala si scrise negru pe alb in cele doua programe de guvernare votate de majoritatea parlamentara, desi in evaluarile domnului Dragnea toate-s bune si frumoase. Mai mult decat atat, nu exista nici macar semne sau intentii ca vreunul dintre punctele asumate sa fie in mod concret intre prioritatile actualului guvern. Atunci cand ati fost investit ca ministru al sanatatii, v-ati autodefinit ca un ministru curajos, ferm, care cunoaste sistemul de sanatate, care s-a confruntat cu problemele din sistem si care are solutii eficiente in vederea asanarii sistemului public de sanatate (...) Din pacate, dupa noua luni de mandat, un timp rezonabil (...), activitatea dumneavoastra a stralucit in ezitari, amanari, balbaieli si o lipsa totala de decizie”, arata semnatarii motiunii.

Ei mai spun ca Florian Bodog a adus in colaps sistemul de sanatate si ca "experimentele nefaste ale acestuia trebuie stopate”.

