Construdava este o cladire de birouri, amplasata in nord - estul Capitalei, pe soseaua Pipera - Tunari. Cladirea este inchiriata in intregime de Metro Systems Romania, divizia de IT a Metro Group. Metro Systems se regaseste pe locul 8 in topul celor mai mari companii de software din Romania, numarand in prezent 800 de programatori ce opereaza in peste 30 de tari. Colliers International si casa de avocatura Cameron McKenna Romania au consiliat vanzatorul, iar AdamAmerica a fost reprezentata in aceasta tranzactie de catre casa de avocatura Biris Goran.

"Achizitia Phoenix Tower de anul trecut, impreuna cu Construdava, confirma interesul pentru cladiri de birouri cu suprafete medii, astfel de tranzactii fiind incurajate in special de accesul mai usor la finantare. 2016 a fost un an dinamic din punct de vedere al tranzactiilor pe piata achizitiilor de birouri, aceasta fiind cea de a 4-a tranzactie inchisa de Colliers in 2016", a spus Simina Niculita, associate director in cadrul departamentului de investitii al Colliers International.

Piata de investitii imobiliare din Romania se afla pe un trend ascendent, reflectat atat prin volumul tranzactiilor incheiate, cat si prin interesul vizibil crescut al investitorilor straini ca urmare a conditiilor favorabile de miscare a capitalului, al mediului macro-economic pozitiv si, nu in ultimul rand, datorita imbunatatirii conditiilor de finantare la nivel de tara. In 2016, piata imobiliara a mentinut un nivel confortabil de lichiditate, volumul total de investitii fiind de 720 milioane de euro, potrivit Colliers International. "Revenirea pe piata din Romania a fondatorilor Adama este un vot de incredere in plus pentru piata imobiliara locala", spunea, de asemenea, Simina Niculita, in martie 2016, odata cu vanzarea Phonix Tower.

In Romania, grupul de investitii Aberdeen Asset Management Deutschland AG a fost implicat in 2015 in cea mai mare tranzactie de retail de pe piata locala, prin vanzarea Auchan Titan Shopping Center, iar in 2016 in vanzarea Phoenix Tower, o cladire de birouri cu o suprafata totala de 10.000 mp, amplasata in zona de centru - est a Bucurestiului, in apropiere de Bucuresti Mall.

Divizia europeana AdamAmerica, sub conducerea lui Isaac Cohen Hoshen, fost co-fondator al Adama Holdings, detine un portofoliu rezidential extins in Berlin, Frankfurt, Strasbourg si Bucuresti. Avand experienta locala, proprietarii au profitat de ocazia de a reintra pe piata din Romania prin achizitia unor active valoroase, precum Phoenix Tower si Construdava, dar si prin dezvoltarea de noi proiecte rezidentiale, cum ar fi proiectul Reveria din estul Bucurestiului. Pentru urmatorii ani, AdamAmerica Europe urmareste sa isi extinda portofoliu de birouri.