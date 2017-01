Persoanele fizice care vor sa-si izoleze termic locuinta vor putea cere de la stat o suma nerambursabila de pana la 40.000 de lei, in cadrul programului „Casa verde Plus”, se arata intr-un act normativ al Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor (MMAP), publicat astazi in Monitorul Oficial, transmite avocatnet.ro .

Banii nerambursabili vor fi acordati persoanelor fizice atat pentru casele aflate in construire, cat si pentru cele deja existente, insa, asa cum reiese din actul normativ, numai daca acestea au cel mult parter si doua etaje.

Concret, persoanele fizice vor putea cere o suma de pana la 40.000 de lei (dar nu mai mult de 120 de lei pe metru patrat izolat si finisat), care va fi acordata sub forma unei prime de eficienta energetica. „Finantarea se acorda sub forma unei prime de eficienta energetica in valoare de maximum 40.000 de lei, aferenta cheltuielilor eligibile, dar nu mai mult de 120 lei/mp izolat si finisat, pentru izolarea locuintelor aflate in faza de constructie si pentru izolarea locuintelor existente”, scrie in ordinul recent publicat.

Sesiunea de inscriere in programul „Casa verde Plus” va fi stabilita si apoi anuntata public de catre Administratia Fondului pentru Mediu (AFM). Anuntul va fi facut cu cel putin 30 de zile calendaristice inainte de inceperea inscrierilor.

Sursa foto: Vanatchanan / Shutterstock