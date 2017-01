Skanska, unul dintre cele mai mari dezvoltatori si investitori imobiliari prezenti pe plan local, a demarat constructia Campus 6, proiectul de birouri situat in zona de centru-vest a Bucurestiului, in imediata apropiere a Universitatii Politehnice. Investitia pentru prima cladire a complexului se ridica la 37,8 milioane de euro.

Campus 6 va avea o suprafata totala inchiriabila de 82.000 mp, fiind format din patru cladiri de birouri de clasa A.

Prima cladire va avea o suprafata de circa 22.000 mp, cu 11 etaje supraterane si doua niveluri de parcare subterana, iar termenul estimat de livrare pentru aceasta este cel de-al treilea trimestru din 2018.

Noua cladire a complexului Campus 6 tinteste o certificare LEED Gold si va integra solutii sustenabile care vor minimiza amprenta acestuia asupra mediului si vor reduce semnificativ costurile de operare.

Lucrarile de constructie pentru prima cladire a complexului Campus 6 au inceput deja.

Noul proiect de birouri al Skanska este situat la intersectia bulevardelor Iuliu Maniu si Vasile Milea. Proximitatea de podul Basarab asigura conectarea facila la sectoarele de nord si centru.

Campus 6 va deveni un punct de interes pe harta Bucurestiului, fiind conceput ca un hub socialIn toamna anului 2015, Skanska a cumparat peste 21.000 metri patrati de teren pe bulevardul Iuliu Maniu pentru a dezvolta cel de-al doilea proiect din Romania.

Skanska a intrat pe piata din Romania in anul 2011 si a dezvoltat la nivel local proiectul de birouri Green Court (cladirile A,B,C) si are in lucru alte doua mari proiecte – Campus 6 si Equilibrium.

Skanska (Suedia) este unul dintre cei mai mari dezvoltatori, investitori si companii de constructii prezente pe piata din Romania, sector de activitate pe care se mai regasesc nume precum Globalworth, Immofinanz, Genesis Development (Liviu Tudor), Portland Trust, Ovidiu Sandor, NEPI sau Iulius Group (Iulian Dascalu).