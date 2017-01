Pe de alta parte, printre semnele de maturizare a pietei se numara diminuarea importantei acordate de catre clienti factorului pret (in favoarea zonei sau apropierii de facilitati), dar si preferinta sporita pentru locuintele noi, in detrimentul celor vechi.

Studiul releva o usoara crestere a interesului pentru chirii si o asezare a cererii in ceea ce priveste nevoia de cumparare. Din totalul populatiei cu o nevoie imobiliara, ponderea celor interesati sa cumpere o locuinta a scazut usor, de la 55,2% in 2015, la 53,7% in 2016; in acelasi timp, ponderea celor interesati sa ia o proprietate in chirie a crescut de la 10,6% la 11,8%. Pe de alta parte, cota celor care au nevoie sa vanda a crescut de la 23,2%, la 25,1%. In 2016, proprietarii dornici sa dea spre inchiriere o locuinta reprezentau 9,5% din piata, fata de 11% in anul precedent.

Scade atentia pentru pret la locuinte

"Remarcam cresterea interesului pentru achizitia de locuinte nou-construite, care a ajuns la finalul lui 2016 la o cota de 46,1% din total; spre comparatie, ponderea celor interesati specific de apartamente vechi este de 12,7%, in vreme ce 41,2% dintre potentialii clienti ar fi dispusi sa cumpere orice tip de proprietate", subliniaza Daniel Crainic, director de marketing Imobiliare.ro.

In ceea ce priveste timpul estimat pentru incheierea unei tranzactii, se remarca o tendinta de relaxare a potentialilor cumparatori. Astfel, cea mai mare parte dintre cei chestionati, respectiv 47,4% (fata de 43,5% in 2015), se asteapta sa-si rezolve nevoia imobiliara intr-un interval mai mare de sase luni; totodata, cota acelora care si-au alocat un interval de trei pana la sase luni pentru aceasta a crescut de la 13,1% la 25%. Prin contrast, ponderea clientilor cu o nevoie imobiliara urgenta, pe care ar vrea sa o indeplineasca in mai putin de o luna, a scazut de la 19,7% in 2015, la 12,2%. Nu in ultimul rand, cota celor care se asteapta sa incheie o tranzactie intr-un interval de una pana la trei luni de zile a scazut de la 23,7% la 15,4%.

Dintre potentialii cumparatori, 46,3% s-ar afla la achizitia primei lor locuinte, in crestere de la un nivel de 38,3% consemnat in 2015. Pe de alta parte, 39,8% dintre respondenti (fata de 40,7% in anul precedent) au deja o casa, dar isi doresc una noua. De remarcat este ca numarul celor interesati de o achizitie in scop investitional (pentru inchiriere) a scazut semnificativ pe fondul instabilitatii legislative, de la o pondere de 21% in 2015, la 13,9% in 2016.

Importanta situarii unei locuinte a crescut

In ceea ce priveste modalitatea de plata vizata pentru o achizitie, distributia potentialilor cumparatori a ramas relativ aceeasi ca in 2015: 40% dintre acestia intentioneaza sa faca plata cash pentru imobilul dorit, in timp ce restul de 60% au in plan sa contracteze un credit bancar.

La capitolul criterii de selectie a unei locuinte, in 2016 au fost consemnate cateva schimbari comparativ cu anul precedent. Astfel, desi pretul ramane factorul cu cea mai mare greutate, acesta e luat in calcul de 70,5% dintre potentialii cumparatori, in scadere de la 76,9%. Pe de alta parte, importanta amplasamentului unei proprietati a crescut de la 53,7% la 59,8%. Pe locul al treilea in clasamentul prioritatilor se situeaza apropierea de utilitati si facilitati (cu o cota de 38,3%, in crestere de la 33,7%), urmata de confortul imobilului (vizat de 35,3% dintre respondenti, fata de 36,6% anul trecut) si de vechimea acestuia (o cota de 19,4%, in scadere de la 21,4%).

Romanii se informeaza in general de pe internet, 58% alegand, ca prima sursa de informare site-urile imobiliare. Urmeaza cunostintele apropiate si prietenii, agentiile imobiliare, apoi site-urile generaliste de anunturi, retelele sociale si targurile imobiliare. Cercetarea a fost derulata de catre Imobiliare.ro, in parteneriat cu Synaptic Intelligence, in perioada 21 noiembrie - 21 decembrie 2016. Studiul a avut in vedere un esantion reprezentativ al utilizatorilor de internet din Romania, cu varste de peste 18 ani, din judetele Bucuresti-Ilfov, Timis, Cluj, Brasov, Iasi si Constanta.

Sursa foto: Duncan Andison / Shutterstock