Wetterbest, unul dintre cei mai mari producatori de acoperisuri metalice din Romania, a inregistrat un plus de 40% in afaceri la nivelul grupului, in cursul anului trecut, iar pentru 2017 se asteapta la un ritm de crestere ceva mai lent, in timp ce valoarea investitiilor va depasi pragul de 1 milion de euro.

In cursul anului 2016, grupul Wetterbest, format din companiile Depaco -producator de tigla metalica, tabla cutata si sisteme de drenaj, Polnebo – importator de folii, membrane, suruburi si ferestre de mansarda si Cortina – producator de tigla metalica, a inregistrat afaceri de 148 de milioane de lei (33 milioane euro) si un profit net consolidat de 12 milioane de lei (2,7 mil. euro).

„Ne asteptam ca in acest an sa inregistram o crestere de 15-20%, sustinuta nu doar de trendul ascendent al pietei materialelor de constructii, ci si prin proiecte de dezvoltare. Ne-am propus ca in acest an sa achizitionam echipamente pentru marirea capacitatii de productie si imbunatatirea calitatii. O provocare a anului 2017 este mediul politic si instabilitatea lui. Cea mai recenta repercusiune a instabilitatii politice din Romania este cresterea cursului euro, repercusiune ce ne afecteaza in mod direct si pe noi”, a declarat Dragos Irimescu, director general Wetterbest.

Pentru anul in curs, grupul Wetterbest pregateste investitii de circa 1 milion de euro in noi utilaje si in infrastructura din cadrul companiei. „Avem bugetat 1 milion de euro, bani care ne vor fi necesari pentru derularea procesului de relocare conform planului, investitia in tehnologie de ultima generatie si in extinderea liniilor de productie. Suma va fi alocata procesului de relocare conform planului, investitia in tehnologie de ultima generatie si extinderea liniilor de productie. Avem in plan lansarea a cinci produse noi, toate in domeniul nostru curent”, a mai aratat Dragos Irimescu.