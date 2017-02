Omer Susli, omul de afaceri care a cumparat operatiunile Praktiker Romania in anul 2014, l-a recrutat pe polonezul Miroslaw Huczek in pozitia de director general al companiei la nivel local, manager cu experienta in sectorul retailului de bricolaj, la nume precum Praktiker Polonia, BauMax sau OBI.

Miroslaw Huczek si-a inceput cariera in domeniul retailului de bricolaj in 1998, unde timp de cinci ani de zile a ocupat pozitia de manager de vanzari. Ulterior, pentru mai putin de doi ani a avut functia de director de operatiuni in cadrul Praktiker Polonia, pentru ca in anul 2005 managerul sa ia o pauza din industria de profil si sa activeze in retail pentru o filiala a unei companii germane care si-a extins activitatea in Polonia vreme de circa 4 ani. In plina criza, intre 2009 si 2013, Miroslaw Huczek a detinut pozitia de director de vanzari in cadrul grupului OBI, pentru ca timp de un an si jumatate sa fie executivul care a condus operatiunile BauMax in Bulgaria.

In ultimii doi ani si jumatate, Miroslaw Huczek (foto stanga) s-a deconectat de retailul de bricolaj si s-a reintors in Polonia, acolo unde a coordonat operatiunile KJUST, o companie specializata in productia de solutii de depozitare pentru portagajul automobilelor.

Miroslaw Huczek va prelua conducerea operatiunilor Praktiker de la 1 martie si va deveni astfel primul manager polonez care va coordona activitatea unui retailer de bricolaj in Romania.