Familia Rapotan, care detine lantul de magazine Arabesque, al treilea cel mai mare jucator specializat in retail de bricolaj la nivel local, va lansa, in Iasi, primul sau spatiu comercial MatHaus, o investitie ce se va ridica la 10 milioane de euro.

In acest fel, pe 9 martie, Arabesque va inaugura un nou spatiu comercial destinat persoanelor fizice, care ar urma sa creeze peste 100 de noi locuri de munca.

Viitorul centru comercial va fi situat pe locul fostului spatiu Mr. Bricolage din Iasi si, sub noua infatisare, MatHaus va pune la dispozitia clientilor peste 25.000 de repere, din diferite categorii de produse, de la materiale de constructii, la solutii pentru finisare, vopsele, solutii electrice, unelte si diferite alte solutii destinate uzului casnic.

Magazinul MatHaus din Iasi, cel mai nou pariu al familiei Rapotan pe piata de retail din Romania, va avea o suprafata de vanzare de 9.000 mp, iar in exterior va beneficia de o suprafata totala de 14.000 mp.

MatHaus este primul magazin sub noul brand si din reteaua de centre comerciale si depozite din Romania dezvoltata de Arabesque. Fondata in 1994, in Galati, Arabesque este una dintre putinele companii romanesti care si-a extins afacerile si peste granite, dezvoltand centre comerciale in Ucraina, Bulgaria si Republica Moldova.

Potrivit unor informatii obtinute de jurnalistul wall-street.ro, conceptul de magazine MatHaus se va dezvolta la nivelul intregii tari, insa pentru moment familia Rapotan se va concentra pe inauguarea spatiului din Iasi.

Arabesque a testat pentru prima data un spatiu comercial adresat clientilor finali in 2016

In urma cu exact un an de zile, Arabesque anunta deschiderea primului spatiu comercial adresat persoanelor fizice in Pitesti, in locul fostului magazin Mr. Bricolage din acelasi oras.

Dupa Pitesti si Iasi, Bucurestiul va ramane singurul oras in care va mai exista un magazin Mr. Bricolage, insa sansele ca acesta sa intre in noua strategie de dezvoltare pe piata de retail a Arabesque si a noului concept MatHaus sunt foarte mari.

Piata locala de bricolaj, estimata la o valoare de 2 – 2,5 miliarde de euro, este dominata in prezent de catre compania Dedeman, un segment de business pe care mai sunt active nume precum Praktiker, Leroy Merlin, Kingfisher, Hornbach sau Ambient, companie care insa si-a anuntat intrarea in insolventa la finalul anului trecut.