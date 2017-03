Cresterea interesului pentru marile proiecte de birouri, in special a celor de clasa A, anuntate in orasele secundare, va crea un val de dezvoltari rezidentiale, iar acest lucru se datoreaza si schimbarii obiceiului de consum al clientilor, care au devenit din ce in ce mai exigenti si informati cu privire la solutiile de locuire pe care le cauta.

Aflata la cea de-a treia editie, conferinta (RE)Construct 2017 este evenimentul wall-street.ro dedicat pietelor imobiliare si a constructiilor si este realizat in parteneriat cu Sonae Sierra, Imobiliare.ro, Coldwell Banker, CEZ Vanzare si TP-Link.

Potrivit datelor Imobiliare.ro, In Bucuresti, Cluj si Timisoara sunt in constructie 332, 119, respectiv 108 ansambluri de locuinte noi, care se vor alinia cerintelor viitorilor angajati.

“Sunt orase in care exista o crestere certa a spatiilor de birouri clasa A. In urmatorii 2-3 ani sunt anuntati 150.000 mp de spatii de lucru in Timisoara. Este o crestere masiva a cladirilor de bioruri Clasa A, iar ele vor atrage angajati de clasa A, cu posibilitati materiale peste medie. Daca vin din afara oraselor, viitorii angajati vor avea nevoie de locuinte noi, iar in faza urmatoare, pe parcursul ce familia li se mareste vor cumpara spatii de locuit si mia mari. Ce vedem clar, este ca angajatii din domeniu IT sunt extrem de bine informati, stiu foarte bine piata, stiu foarte bine ce cauta, fac un research anterior achizitiei foarte amanuntit, iar dezvoltatorul trebuie sa raspunda unui astfel de consumator”, a declarat Adrian Erimescu (foto mai jos), CEO Imobiliare.ro.