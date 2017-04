Care sunt diferentele dintre industria auto si real-estate? Ambele trebuie sa puna accent pe calitate, pe confort si pe o cunoastere a produsului pe care vrei sa il vinzi. Asta povesteste Vlad Vela, tanarul care in ultimii 15 ani a activat in domeniul auto, in pozitii cheie la Volkswagen, cat mai ales la BMW Romania.

Vlad Vela coordoneaza astazi activitatea proiectului Vox Technology Park, dezvoltat de catre Werk Property Group, companie detinuta de omul de afaceri timisorean Virgil Tornoreanu, unul dintre cele mai ambitioase proiecte imobiliare din vestul tarii.

Tanarul manager s-a alaturat proiectului Vox Technology Park chiar la demararea planurilor de investitii, asta dupa ce in ultimii ani s-a ocupat de dezvoltarea lantului de vanzari a celui mai mare distribuitor auto BMW din Timisoara.

Vlad s-a nascut in 1980, in Resita, si a jucat fotbal la juniori, fiind primul contact cu un domeniu care avea sa ii contureze foarte mult caracterul. “A fost o scoala extraordinara, in care am invatat ce inseamna spiritul de echipa si cum trebuie sa lupt pentru a obtine si mai mult. Am fost educat intr-un spirit competitiv, dar constructiv si asta a cantarit enorm in ceea ce am reusit sa ating pe parcurs”, povesteste Vlad Vela.

Dupa terminarea liceului, Vlad a plecat in Timisoara pentru studiile universitare, la finalul carora a ajuns sa lucreze ca agent de vanzari pentru Volkswagen. Nu a durat, insa, foarte mult.

“Am lucrat pentru putin timp la Autoclub, la cel mai mare showroom Volkswagen din Timisoara. Eram la inceputurile mele in domeniu, in perioada 2003-2004. Tot atunci, am primit o vizita in showroom de la concurenta. Era chiar proprietarul primului showroom BMW din Timisoara, care mi-a pus cateva intrebari cheie despre un anumit model din gama. De acolo a venit si propunerea de a lucra in BMW. A fost un test si asa am ajuns primul angajat in companie”, isi aminteste Vlad Vela.

La BMW a inceput ca agent de vanzari si dupa numai cateva luni a reusit sa devina director de vanzari. “Am fost orientat spre emotie si tehnica si acest lucru a condus la performante foarte bune in domeniu. La inceput am reusit sa vand 14 masini in doua saptamani, iar in doi ani si jumatate detineam circa 70% din vanzarile BMW Timisoara”, spune, increzator, tanarul manager.

In varful activitatii sale, chiar inainte de criza, pe finalul anului 2007, Vlad Vela spune ca a vandut singur nu mai putin de 22 de modele X5. Valoarea acestora ar fi depasit 1,5 milioane de euro, insa isi aduce aminte cu placere de cel mai scump automobil vandut pana acum de acesta. “A fost un seria 7, model 760 LI, full options, a carui valoare de piata a depasit 150.000 de euro”, a mai adaugat acesta.

Provocarea unui proiect imobiliar si momentul plecarii de la BMW

Dupa aproape 15 ani petrecuti in industria auto, Vlad Vela sustine ca piata trece printr-o ampla schimbare si vor urma o serie de modificari care ar putea schimba obiceiurile de consum in ceea ce priveste consultanta in showroom. Acest lucru se va intampla ca urmare a dezvoltarii Internetului, cat mai ales a aparitiei motoarelor electrice si a integrarii tuturor serviciilor datorita evolutiei tehnologice.

“Piata auto se va schimba foarte mult, nu cred ca va mai exista nevoia de consultanta de vanzari in industria auto, cel putin asta este opinia mea. O masina electrica va veni cu totul aproape inclus. E ca si cand iti cumperi un telefon, el nu are nevoie de consultanta pentru a-l mai achizitiona. Informatiile sunt disponibile la raft sau pe Internet, clientul vine doar si opteaza pentru optiunile dorite. (…) Sa vinzi masini este o arta, insa va ramane doar ceva foarte abstract. In Germania, de exemplu, din 2024, nu vor mai inmatricula masini cu motor termic, ci doar electric sau hibrid. Este un trend, iar piata se va restrange extrem de mult in aceasta directie”, crede Vlad Vela.

Si-a dorit sa exploreze noi oportunitati si a vazut in proiectul Vox Technology Park o provocare. “Decizia de a pleca din BMW a fost pentru proiectul Vox din Timisoara. Am facut mult marketing la BMW si mi-a placut ideea de a porni un proiect de la zero. M-am alaturat proiectului Vox Technology Park la finalul anului 2015, cand am pus pe hartie toate detaliile pentru demararea lucrarilor. In momentul de fata, santierul este in plina desfasurare si ne asteptam ca pana la finalul lunii aprilie sa reusim sa ducem la bun sfarsit structura cladirii”, a aratat tanarul manager.

Proiectul de birouri, cu 26.000 mp suprafata inchiriabila, a securizat deja 50% din spatiu catre chiriasi din domeniul IT, in conditiile in care termenul de finalizare este finalul acestui an.

“Peste 50% din suprafata proiectului Vox Technology Park este deja preinchiriata, ceea ce reprezinta peste 13.000 mp in total. Avem discutii avansate cu o companie olandeza specializata in servicii IT care cauta sa inchirieze circa 6.000 mp in proiect. Daca am finaliza toate discutiile pe care le avem in prezent ar mai trebui sa construim un proiect”, a mai completat Vlad Vela.

Decizia dezvoltatorului Werk Property Group de a construi un proiect de birouri intr-o zona ferita de agitatia orasului, vine in conditiile in care investitorii straini opteaza tot mai des pentru orasele din vestul tarii, ceea ce a condus la o rata a somajului de sub 1% in judetul Timis.

“Piata fortei de munca este foarte competitiva, in conditiile in care somajul in Timisoara este sub 1%. Exista o batalie uriasa pe forta de munca in regiune. Angajatii din IT cauta si vor sa aiba un spatiu modern de lucru, iar companiile incearca sa se ridice la nivelul asteptarilor acestora. Este foarte dificil sa gasesti oameni buni, asta si pentru ca angajatii au inceput sa aleaga foarte atent proiectele in care lucreaza”, a conchis directorul general Werk Property Group.

Proiectul de birouri Vox Technology Park va obtine certificarea BREEAM Excellent, asta dupa ce initial se incadra intr-o categorie inferioara.

Vox Technology Park va fi format din doua corpuri de cladire, cu zece, respectiv sapte etaje. Grupul Werk este unul dintre cei mai mari dezvoltatori imobiliari din vestul Romaniei, cu o experienta de peste 13 ani. Grupul a dezvoltat in ultimii ani peste 700 de apartamente si zeci de mii de metri patrati de hale industriale, spatii hoteliere si de birouri.

Tot in Timisoara, alte doua mari proiecte imobiliare de birouri sunt in curs de dezvoltare, acolo unde atat Iulian Dascalu dezvolta ansamblul multifunctional Openville – ce va cuprinde atat o componenta office, cat si una de retail, in timp ce antreprenorul roman Ovidiu Sandor dezvolta in centrul orasului proiectul ISHO – un proiect mixt, format dintr-o componenta de birouri si una rezidentiala.