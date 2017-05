Sunt foarte multi cumparatori de locuinte care au avut acces mai facil la finantare in 2017 si au cumparat si apartamente mai scumpe. Asta nu inseamna ca piata a luat-o razna si ca preturile vor mai creste ca si in 2008, deoarece acum sunt tinute sub control de acest TVA de 5% si orice dezvoltator care pune pe hartie un proiect nu poate sa ignore faptul ca cea mai mare parte a apartamentelor trebuie sa se incadreze in limita de TVA pentru a fi sigur ca are o predictibilitate in vanzare, a spus Andreea Comsa, cu ocazia targului de locuinte Imobiliarium.

"Am citit foarte multe articole de presa pe tema ivirii unei noi crize imobiliare, odata cu cresterea preturilor in piata rezidentiala. Dar, acestea nu au crescut prea mult, ci ritmul a fost de 5% sau 7%, in limita de TVA de 5%. Anul 2017 a dat semnale ca va continua la fel de bine ca si pana acum, trebuie insa sa fim prudenti, sa eliminam din discutii posibilitatea unei crize imobiliare, deoarece nu sunt premisele a ceea ce a fost in 2007 si 2008. Nu au crescut preturile terenurilor intr-un mod atat de accelerat astfel incat sa ne facem griji. Nimeni nu isi mai asuma proiecte care nu sunt in piata", a spus Andreea Comsa (foto), CEO Premier Estate Management.

In opinia sa, piata rezidentiala ofera semne de maturitate din punct de vedere al tranzactiilor, dar sufera la pedictibilitatea legislativa si comunicareacu autoritatile. "Apar tot felul de proiecte de legi care blocheaza piata rezidentiala. Mai bine sa ramana lucrurile asa cum sunt, in control, si eventual sa le imbunatatim, decat sa dam tot felul de legi care probabil ca vor amendate de Uniunea Europeana. Apoi sa fie abrogate dupa un an de zile sau de catre urmatorul Guvern. In pata rezidentiala, daca un investitor da startul unui proiect, ajunge sa isi dea seama dupa un an ca, dupa schimbarea liegislatiei, calculele sale nu mai sunt bune si poate intra in insolventa".

De exemplu, "propunerea de TVA zero la achizitia de locuinte a blocat inca o data piata, pentru ca multi clienti au pus in asteptare decizia de a cumpara, pana trece legea. La o analiza mult mai atenta, aceasta lege, la care s-a renuntat pana la urma, poate ca ar fi avut consecinte negative in piata rezidentiala, decat daca TVA de 5% ar fi aplicat la mai multe tranzactii consecutive si nu ar mai exista acea limita de 100.000 euro. Cu siguranta pentru piata rezidentiala ar fi un lucru mult mai bun, decat sa se elimine TVA si sa intram intr-o zona total speculativa, pentru ca momentam piata depinde foarte mult de aceasta siguranta, tinuta de TVA 5%", arata Andreea Comsa.

Premier Estate Management este o companie de consultanta, activa pe piata imobiliara din Romania din 2008 si specializata in servicii de marketing si vanzari in regim de reprezentare exclusiva, facility management, respectiv evaluarea potentialului investitional. Compania a vandut 940 de unitati in 2016 la o valoare de piata de aproximativ 90 de milioane de euro.