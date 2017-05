Element Development, companie specializata in dezvoltarea de proiecte imobiliare, detinuta de catre antreprenorul roman Ionut Dumitrescu, a semnat un contract cu retailerul danez de mobila si accesorii JYSK pentru o suprafata de 1.275 mp la Bistrita Retail Park. Totodata, a fost desemnat antreprenorul general al proiectului: compania locala Campeador.

Proiectul „Bistrita Retail Park” presupune o investitie de 7,5 milioane euro pentru o galerie comerciala de 9.000 mp, ce va fi construita la doar cateva minute de centrul vechi al orasului. Oferta galeriei comerciale, dezvoltata de Element Development, va fi completata de un hipermarket, investitia apartinand Selgros.

”Cresterea puterii de cumparare si lipsa spatiilor moderne de retail in orasele secundare au determinat o cerere mare pentru parcul de retail pe care il dezvoltam in Bistrita. Retailerii cauta optiuni de dezvoltare in orasele mai mici si sunt cu precadere interesati de parcuri de retail, unde costurile sunt mai mici fata de cele pentru prezenta intr-un mall”, explica Ionut Bordei, CEO Element Development.

CBRE Romania este compania de consultanta imobiliara care se ocupa exclusiv de procesul de inchiriere, in timp ce firma Vitalis Consulting este ”Project Manager” pentru supervizarea lucrarilor de constructie ale acestui proiect.

Intr-un interviu acordat wall-street.ro la jumatatea anului trecut, Ionut Dumitrescu, antreprenor roman specializat in dezvoltarea de proiecte imobiliare, sustinea ca Bistrita Retail Park va fi doar un pas si ca urmareste cu atentie terenuri in orasele secundare pentru noi potentiale proiecte comerciale.

Ionut Dumitrescu, unul dintre cei mai cunoscuti oameni de afaceri din domeniul imobiliar, fondator al agentiei de consultanta imobiliara Eurisko, vanduta ulterior catre CBRE, pariaza milioane de euro pe un nou segment de activitate, concentrandu-si atentia spre dezvoltarea de proiecte de retail in orasele secundare, ce ar suporta investitii de pana la 10 milioane de euro pe unitate deschisa.

Element Development este firma omului de afaceri Ionut Dumitrescu si unul dintre cei mai noi dezvoltatori de proiecte imobiliare la nivel local, cu un portofoliu important deja in zona proiectelor rezidentiale, dar si cu un proiect important de birouri– Tunari 60 Office Building – situat in zona centrala a Capitalei si care dispune de o suprafata inchiriabila de 8.000 mp. Tunari 60 Office Building este un proiect realizat de catre Forte Partners, la care Ionut Dumitrescu este actionar.