Romania se afla in topul tarilor din Europa in privinta celor mai noi centre comerciale de mari dimensiuni , iar acest lucru plaseaza tara noastra in vizorul investitorilor de profil, interesati sa isi extinda activitatea si la nivel local, o piata "tanara, dar cu multe de aratat", dupa cum este vazuta de expertii din piata. Urmare a dezvoltarilor imobiliare din ultimii ani, piata proiectelor comerciale a suferit modificari si va fi influentata de factori externi care vor conduce la o noua abordare in ceea ce priveste viitoarele dezvoltari, iar impactul, spun specialistii, va fi unul foarte ridicat

In ultimul raport de piata dat publicitatii, compania de consultanta imobiliara Cushman & Wakefield a identificat cele mai noi tendinte in randul centrelor comerciale din Europa, care vor avea un impact puternic asupra dezvoltarii pietei in viitor.

1. Extinderile centrelor comerciale existente

Extinderile reprezinta o parte semnificativa din livrarile noi de centre comerciale din Europa. In S2 2016, extinderile au reprezentat 32% din totalul spatiilor noi din Europa de Vest si 13% din totalul spatiilor noi din regiunea ECE. Astfel, estimam ca tendinta de extindere a centrelor comerciale de succes va continua si in perioada 2017 - 2018.

2. Transformarea centrelor comerciale in spatii sociale multifunctionale

In ultimii ani, centrele comerciale au evoluat de la spatii conventionale pentru vanzarea cu amanuntul la centre multifunctionale, cu o oferta extinsa de restaurante, pentru petrecerea timpului liber si divertisment, precum si de servicii publice. Scopul este de a crea centre care se integreaza perfect in comunitatea locala.

3. Cresterea importantei ofertei de cafenele si restaurante

Importanta ofertei de cafenele si restaurante din centrele comerciale a crescut in intreaga Europa. Zonele de food court traditionale evolueaza pentru a satisface cerintele consumatorilor moderni care cauta experiente culinare unice, iar dezvoltatorii cauta noi concepte care sa raspunda acestor cerinte.

4. Divergenta centrelor comerciale: proiecte regionale vs. locale

Influenta crescuta a generatiei „millennials”, care cauta experiente deosebite in activitatile de petrecere a timpului liber, divertisment si luat masa, a dus la dezvoltarea unor centre comerciale regionale de mari dimensiuni, cu o proportie mare din spatiul total dedicat operatorilor non-retail.

Pe de alta parte, schimbarea stilului de viata a consumatorilor, care au din ce in ce mai putin timp la dispozitie, favorizeaza dezvoltarea unor centre locale de dimensiuni mici si medii ancorate de un retailer de food, care beneficiaza de o buna accesibilitate, parcare generoasa si orar extins de functionare.

Pana la sfarsitul anului 2018, pe piata europeana vor fi construite 186 de mall-uri noi, dintre care 80 vor fi centre comerciale mai mici, cu dimensiuni cuprinse intre 5.000 - 20.000 mp.

5. Convergenta elementelor omnichannel

Comertul Omnichannel devine din ce in ce mai important. Un numar tot mai mare de retaileri online din Europa studiaza acum magazinele fizice ca o modalitate de a-si completa strategia omnichannel, iar centrele comerciale sunt o parte esentiala a acestui proces.

6. Cresterea centrelor comerciale care adopta concepte si formate noi

„Resort-uri” de cumparaturi: In Spania si Portugalia exista o tendinta in continua crestere de a crea centre comerciale cu tematica, avand un mix comercial si de petrecere a timpului liber concentrat pe un anumit element, cum ar fi activitatile de apa sau petrecerea timpului liber pentru copii. Cel mai mare centru comercial din Portugalia, Dolce Vita Tejo, de 122.000 de metri patrati, investeste in prezent pentru a deveni o statiune comerciala.

Centrele comerciale fara ancore: In Italia, s-a inregistrat o tendinta de crestere a dimensiunii unitatilor si realizarea unui mix bogat si variat de branduri. Exista, de asemenea, exemple de noi concepte, cum ar fi Scalo Milano (30.000 mp), deschis in 2016, un centru comercial impartit in trei domenii principale: Fashion, Food si Design,fara un anume chirias ancora.

7. Dezvoltarea sau transformarea unor centre comerciale in proiecte cu destinatie mixta

S-a inregistrat o crestere a numarului de centre comerciale mixte, care includ spatii rezidentiale si de birouri. In Regatul Unit, este de asteptat ca centrele mai vechi, in special cele din locatii secundare, sa fie redezvoltate sau inlocuite cu proiecte rezidentiale sau de agrement.

8. Tehnologie

Cresterea apetitului consumatorilor pentru confort si experiente noi ii obliga pe proprietarii de centre comerciale sa adopte noi instrumente digitale. Aplicatiile, serviciile Click & Collect, Wi-Fi gratuit, parcare fara tichet, statii de incarcare pentru masini electrice, boxuri foto si complementarea audio-vizuala a evenimentelor, sunt elemente folosite pentru atragerea vizitatorilor si pentru a face ca experienta petrecuta in centrul comercial sa fie cat mai antrenanta.