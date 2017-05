Policolor SA, unul dintre cei mai importanti producatori de lacuri si vopsele din Romania, a raportat anul trecut afaceri de 120 de milioane de lei (cca. 26,7 mil. euro), iar pentru acest am mizeaza pe un ritm sustinut de evolutie, marcat atat de proiectele de renovari, cat mai ales de noile dezvoltari rezidentiale, atat a celor unifamiliale, cat mai ales a ansamblurilor rezidentiale.

“Pentru toti jucatorii din piata inceputul de an a fost mai lent din cauza iernii grele si, apoi, a vremii atat de instabile pana imediat dupa sarbatorile de Pasti. Oricum, din ceea ce am observat, piata pare sa isi revina, iar asteptarile noastre vizeaza un an echilibrat din perspectiva consumului. Vopselele lavabile si tencuielile decorative sunt cele mai cerute, timp in care cresc solicitarile de solutii personalizate si inovative. Climatul pozitiv din piata ne face sa fim increzatori in evolutia business-ului, pe care o prognozam la un plus de peste 10% in acest an”, a declarat Marius Vacaroiu (foto cover), CEO al grupului Policolor – Orgachim, intr-un interviu acordat wall-street.ro.

Potrivit datelor Policolor, peste 70% dintre produsele companiei merg catre zona de reparatii (renovari – n.red.), diferenta fiind cea care este absorbita de catre proiectele noi. “In principiu, acest <<split>> reflecta si o realitate economica, regasita in toate majoritatea activitatii producatorilor de materiale de constructii la nivel local”, a adaugat acesta.