Compania de consultanta imobiliara Colliers International a lansat o noua linie de business, Retail Services, destinata dezvoltatorilor de retail si cordonata de Simina Niculita, care dispune de o experienta de peste 12 ani in piata imobiliara, perioada in care s-a ocupat atat de inchirierea, cat si de vanzarea de centre comerciale.

“Serviciile noastre principale catre dezvoltatorii de retail sunt cele tranzactionale de achizitie teren, marketing si leasing, vanzare post-dezvoltare ca investitie, dar oferim si servicii cu valoare adaugata, precum consultanta fezabilitate, consultanta de repozitionare, servicii de finantare si certificare verde”, a explicat Simina Niculita (foto), director retail services in cadrul Colliers International.

Tehnologia care a facilitat dezvoltarea comertului online si digitalizarea bancilor si a serviciilor, generatia Millennials, care reprezinta 40% din forta de munca si care cauta un mix de functiuni bazat pe comoditate si trairea unor experiente aparte sunt doar cateva dintre noile provocari ale pietei de retail.

"Obiectivul nostru este sa fim un one stop shop pentru dezvoltatorii de retail, rol prin care ne dorim sa ne consolidam pozitia de cea mai respectata si iubita companie imobiliara din Romania. Rolul Siminei Niculita este de a integra servicii pentru a servi modelul nou de business al retailerilor si dezvoltatorilor de spatii comerciale, aflat astazi in continua schimbare", a declarat Ilinca Paun, managing partner al companiei de consultanta.

Echipa de Retail Services va fi formata din noua persoane, specialistii in leasing si consultanta, investment, reseach si terenuri. Simina Niculita face parte din echipa Colliers International de 12 ani. Dupa ce a inceput ca si consultant in cadrul departamentului de rezidential, unde a intermediat tranzactii de portofolii de apartamente de peste 150 milioane de euro, ulterior, s-a alaturat echipei de retail ca Director Asociat.

In calitate de consultant pe piata de retail, Simina a fost implicata in serviciii de consultanta si inchiriere a centrelor comerciale in dezvoltare Gold Plaza Baia Mare, Cora Bacau, Mega Mall Bucuresti, Focsani, Satu Mare si Targu Mures, precum si in imbunatatirea mixului de chiriasi pentru proiectele existente City Park Constanta, Liberty Center, Cora Lujerului sau Colloseum. De asemenea, Simina a fost responsabila cu intermedierea unor tranzactii importante pe segementul de spatii stradale, printre care se numara H&M Lipscani, Koton Unirea si COS Calea Victoriei.

In toata aceasta perioada, a lucrat cu majoritatea chiriasilor si proprietarilor din piata de retail, acumuland cunostinte detaliate in domeniu, care au dus la o tranzitie catre domeniul de investment, unde a fost implicata in incheierea tranzactiei Auchan Titan, precum si a altor tranzactii de retail care sunt in desfasurare, dar si a unor cladiri de birouri, ca Phoenix Tower si Construdava.