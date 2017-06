Prima Shops Oradea, parcul de retail dezvoltat pe bulevardul Decebal, are in prezent prima faza inchiriata in proportie de 100%, iar investitia initiala in proiect s-a ridicat la 12 milioane de euro. Oasis a semnat de curand cu JYSK un contract pentru 1.100 mp, retailerul danez de mobila si accesorii urmand sa deschida magazinul din Oradea in luna august. Ceilalti chiriasi ai primei faze sunt CCC, Takko, Deichman, Pepco, Flanco, Noriel si Intersport. Faza a doua va fi deschisa in toamna acestui an, urmand ca parcul de retail sa insumeze 10.000 mp de spatii moderne pentru comert.

Prima Shops Mangalia a fost inaugurat in vara anului trecut, in vecinatatea hipermarketului Kaufland, galeria fiind inchiriata catre retailerii Deichmann si PEPCO.

„Dezvoltarea celor doua parcuri de retail din Mangalia si Oradea am realizat-o din surse proprii. In contextul imbunatatirii treptate a conditiilor de finantare in piata locala precum si a cresterii sustinute a sectorului de retail, ne-am decis sa refinantam aceasta investitie, urmand sa dam curs unor noi oportunitati de dezvoltare”, explica Klaus Reisenauer, asociat in cadrul Oasis Retail & Development Consulting.

Oasis Retail & Development Consulting este un dezvoltator cu o experienta de 14 ani pe piata centrelor comerciale din Romania, avand la activ peste 70 de proiecte finalizate pe o suprafata de 1,5 milioane de mp de teren. Asociatii companiei, Klaus Reisenauer si Kurt Wagner au o experienta de 20 de ani in domeniu, fiind implicati in dezvoltarea de retail atat pe piata locala, cat si in Europa Centrala si de Est. Compania dezvolta proiecte sub brandurile Prima Shops si Family Center. Portofoliul OASIS in Romania consta in cinci parcuri de retail sub brandul „Prima Shops” in Roman, Reghin, Fagaras, Tecuci si Mangalia; trei parcuri de retail detinute in parteneriat, sub brandul „Family Center”, in Botosani, Giurgiu si Ramnicu Valcea si 12 magazine inchiriate catre Lidl.

Planurile Oasis vizeaza si demararea constructiei unui proiect ambitios, de 45.000 mp, un centru comercial (retail-park) in zona de Vest a orasului Sibiu, in imediata vecinatate a magazinului de bricolaj Hornbach (fost spatiu detinut de OBI), investitia necesara constructiei proiectului urmand sa se ridice si chiar sa depaseasca valoarea de 30 de milioane de euro.

“Avem terenuri in Satu Mare, Focsani, Braila si un teren foarte mare in Sibiu. Pe terenul din Sibiu vrem sa demaram un nou centru comercial ce ar urma sa dispuna de o suprafata inchiriabila totala de 45.000 mp. Proiectul ar putea sa fie demarat in cursul anului viitor si finalizat in cursul anului 2018, iar investitiile ar putea depasi 30 de milioane de euro”, a declarat Klaus Reisenauer, in cadrul unei intalniri cu presa, in toamna anului trecut.