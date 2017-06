Globalworth Real Estate Investments Ltd., cel mai mare proprietar si dezvoltator imobiliar de birouri din Romania, a cumparat cladirea C din proiectul Green Court Bucharest, dezvoltat de grupul suedez Skanska - unul dintre liderii mondiali in domeniul dezvoltarii si al constructiilor. Valoarea tranzactiei este de aproximativ 38 de milioane de euro, iar achizitia se asteapta sa se incheie in trimestrul III-2017, anunta compania.

Situata in zona de nord a capitalei, in zona Barbu Vacarescu - Floreasca, Green Court este primul proiect dezvoltat de Skanska in Romania. Campusul cuprinde trei cladiri de birouri clasa A, cu o suprafata totala inchiriabila de 54.300 mp. Globalworth a cumparat Cladirile A si B in iunie si decembrie 2017. Cladirea C are o suprafata de de 16.300 mp si a primit certificatul LEED Gold pentru eficienta energetica. Principalii chiriasi sunt General Motors, Orange, Capgemini, ABB, Legand si Merck.

Tranzactia urmeaza sa fie finalizata in al treilea trimestru din 2017.

Alaturi de celelalte proprietati pe care le detinem in aceasta zona, campusul Green Court Bucharest contribuie la intarirea pozitiei noastre in partea de nord a Central Business District, cel mai extins si cautat hub de birouri din Bucuresti. Aceasta tranzactie reprezinta o etapa foarte importanta pentru indeplinirea obiectivelor noastre strategice si pentru consolidarea portofoliului nostru prin cladiri moderne, de inalta calitate si eficiente din punct de vedere energetic Dimitris Raptis, directorul general adjunct al Globalworth

Recent, Globalworth a lansat o emisiune obligatiuni denominate in euro prin care vrea sa atraga 550 milioane euro, aceasta fiind cea mai mare emisiune de bonduri corporative lasata de catre o companie care activeaza in Romania, a anuntat compania pe data de 13 iunie 2017.

Bondurile au o maturitate de cinci ani, scadenta la 20 iunie 2022, si o rata anuala a dobanzii fixa de 2,875%, platibila anual incepand cu 20 iunie 2018.

Compania a solicitat admiterea bondurilor pe lista oficiala a Bursei irlandeze si tranzactionarea pe piata reglementata.

Compania a mai anuntat ca fondurile atrase prin emisiunea de obligatiuni vor fi folosite pentru achitarea unor datorii ale companiei, dar si in alte scopuri.

De la momentul infiintarii companiei Globalworth, in februarie 2013, investitiile derulate au ajuns la circa 814 milioane euro, dintre care 244 milioane euro au fost cheltuiti pe finalizarea achizitiei a patru cladiri de birouri clasa “A” in Bucuresti. In prezent, compania detine un portofoliu in valoare de circa 1,1 miliarde de euro.

Compania de investitii imobiliare Globalworth a fost de acord in decembrie 2016 sa vanda catre Growthpoint o participatie de 26,9%, care va fi platita pana la 31 decembrie 2017.