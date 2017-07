Cu o crestere a PIB de 4,8% in 2016 si cea mai mare rata de crestere in 2017 in randul tarilor UE, Romania a devenit o destinatie tot mai atractiva pentru centrele regionale de operatiuni. De exemplu, doar anul trecut, zona de centru-vest a Bucurestiului a avut o cerere de 120.000 mp. De altfel, Capitala ramane principalul vehicul pentru centrele de operatiuni, dar Timisoara, Cluj-Napoca si Iasi vin din urma foarte repede.

"Aceste centre genereaza cea mai mare cerere pe piata imobiliara din Bucuresti si, in multe cazuri, sunt chiriasii principali ai acestor cladiri. Pentru noi este evident ca centrele de operatiuni au dezvoltat hub-urile de birouri pe care le vedem astazi, mai precis Floreasca-Barbu Vacarescu, Dimitrie-Pompeiu, zona centrala si de vest si chiar CBD. Aceste complexe au cea mai mare suprafata si cea mai mare cerere de pe piata. Anul trecut, zona de centru-vest a Bucurestiului a avut o cerere de 120.000 mp. Bucuresti ramane principalul vehicul pentru centrele de operatiuni, dar Timisoara, Cluj-Napoca si Iasi vin din urma foarte repede", a declarat Horatiu Florescu (foto sus), presedinte si CEO Knight Frank Romania in cadrul unei conferinte.

Climatul fiscal si juridic, alaturi de pozitia geografica si forta de munca bine pregatita, dar nu foarte costisitoare, sunt ingrediente-cheie care contribuie la atractivitatea Romaniei, arata raportul Recipe for successful tax, law & real estate of regional operations centers in Romania (Reteta de succes fiscala, juridica si imobiliara pentru centrele regionale de operatiuni din Romania) realizat de Deloitte Romania, Reff si Asociatii, membra a retelei internationale de avocati Deloitte Legal, si Knight Frank Romania.

In contextul in care tot mai multe companii multinationale isi deschid centre regionale de operatiuni in Romania, piata imobiliara a avut in 2016 unul din cei mai buni ani. Companiile de outsourcing vor continua sa intre pe piata sau sa se extinda, intrucat dezvoltatorii imobiliari si-au demonstrat capacitatea de a oferi companiilor multinationale solutii imobiliare personalizate la chirii mai mici decat in alte piete din Europa Centrala si de Est, arata raportul.

"Cadrul fiscal si juridic joaca un rol important in deciziile investitorilor. Pentru ca Romania sa ramana atractiva, in ciuda unei cresteri anticipate a costurilor si a dificultatii de a gasi talente, legislatia fiscala romaneasca trebuie sa isi mentina capacitatea de a atrage investitii printr-o stabilitate si taxe relativ scazute, ambele afectate de initiativele legislative recente. Schimbarile bruste, cresterea taxelor sau dificultati suplimentare in relatia cu autoritatile publice ar afecta serios competitivitatea afacerilor sensibile la costuri, a caror expansiune recenta a alimentat, printre altele, investitiile in dezvoltari imobiliare", a spus, de asemenea, Alexandru Reff (foto in articol), country managing partner, in cadrul Deloitte Romania.

Aspectele legale sunt de asemenea importante, intrucat gradul de ocupare a fortei de munca, gradul de conformitate, decontarile financiare intra-grup, protectia datelor si aspectele societare pot genera dificultati de ordin juridic pentru centrele regionale de operatiuni, mai spune Alexandru Reff. Raportul analizeaza aspectele cheie de care trebuie sa tina cont companiile atunci cand isi deschid centre regionale de operatiuni in Romania, de la cele fiscale si juridice pana la surse publice de finantare.