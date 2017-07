Impact Developer & Contractor, dezvoltatorul proiectului rezidential Greenfield din zona Baneasa, a primit o finantare in valoare de 12 milioane de euro din partea unor fonduri de investitii gestionate de Credit Value Investments (CVI), o companie poloneza de administrare a activelor si unul dintre cei mai activi investitor in segmentul corporativ din Europa Centrala si de Est, potrivit dezvoltatorului din Romania.

"Investitia are ca obiectiv accelerarea ritmului anual de crestere Impact Developer & Contractor" a declarat Bartosz Puzdrowski (foto), CEO al dezvoltatorului Greenfield. "Concret, vom folosi aceasta finantare pentru a continua dezvoltarea proiectelor incepute, dar si pentru achizitia de noi terenuri si dezvoltarea de noi proiecte rezidentiale in Capitala".

Investitia in cadrul Impact Developer & Contractor constituie primul plasament al Credit Value Investments in Romania. "Din punctul nostru de vedere, aceasta investitie este un angajament strategic fata de piata din Romania", a afirmat Ciprian Nicolae, principal, Credit Value Investments. Impact Developer & Contractor a astras fondurile printr-o emisiune de 120 de obligatiuni la purtator de seria A cu o valoare nominala de 12 milioane euro.

Finalizarea tranzactiei a fost realizata de echipele interne ale CVI si Impact Developer & Constractor, tinand cont, dar fara a se limita la elemente cheie specifice sectorului in care opereaza dezvoltatorul Greenfield. CVI a fost asistata in aceasta tranzactie de birourile din Bucuresti si Varsovia ale Wolf Theiss precum si de casa de avocatura Radulescu si Musoi, iar impact de PeliFilip si de Linklaters Warsaw.

Impact cumpara un teren in Capitala de 22.000 mp

In luna iunie, Impact Developer & Contrator anunta ca are in plan achizitia unui teren de 22.000 metri patrati in Capitala pentru constructia unui ansamblu de locuinte, in cadrul unei promisiuni bilaterale de vanzare-cumparare, in baza careia a fost achitata suma de 1,1 milioane de euro. Procesul de achizitie ar trebui finalizat in ultima parte a lunii iulie 2017, potrivit companiei.

Consiliul de administratie al societatii a decis, in baza Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 30 ianuarie 2017, infiintarea unei societati, denumita Bergamont Developments, cu detinere majoritara de catre Impact, pentru achizitia respectivului teren. Impact Developer & Contrator detine 99% din capitalul social al companiei. Viitorul ansamblu rezidential ar urma sa aiba aproximativ 63.000 metri patrati construiti.

In aceeasi sedinta, actionarii Impact Developer & Contrator au decis infiintarea societatii Impact Finance & Developments, avand ca obiect principal de activitate "activitati auxiliare intermedierilor financiare, exclusiv activitati de asigurari si fonduri de pensii - cod CAEN 6619". Astfel, Impact Developer & Contractor doreste sa ofere clientilor servicii financiare de tipul rate la dezvoltator.

Impact Developer & Contractor, unul dintre cei mai mari dezvoltatori din piata rezidentiala, a incheiat anul trecut un numar de 433 de contracte si alte 130 de precontracte pentru locuinte in cadrul proiectului rezidentiala Greenfield din zona Baneasa. Veniturile operationale ale Impact au ajuns, de asemenea, la peste 152 milioane lei, in crestere cu 30% fata de anul anterior, iar profitul operational la 25,5 milioane lei, mai mare cu 270% fata de perioada amintita.

Potrivit Impact, apartamentele cu trei camere ar fi fost cele mai cautate (44%), urmate de cele cu 2 camere (40%), in timp ce apartamentele cu 4 camere au fost preferate de 16% dintre cumparatori. Peste o treime dintre cumparatori (38%) au optat pentru plata prin credit ipotecar, o treime prin programul Prima Casa, iar restul au ales plata in numerar. Greenfield isi mareste astfel numarul de rezidenti la peste 4.000 membri.

"Cifra de afaceri de 152 milioane lei si profitul de 25,5 milioane lei inregistrate anul trecut reprezinta cel mai bun rezultat al companiei din 2008 pana in prezent", a declarat Bartosz Puzdrowski, CEO Impact Developer & Contractor.

In 2015, Impact Developer & Contractor a vandut anul trecut 394 de case si apartamente, de peste trei ori mai mult fata de anul precedent (96 de unitati). Ansamblul Salcamilor din cartierul Greenfield a generat cea mai mare contributie la vanzarile societatii, in suma de 340 de apartamente.

In prezent Impact are in curs de dezvoltare 39 de blocuri in Ansamblul Platanilor din cartierul Greenfield, insumand peste 900 de apartamente cu doua, trei si patru camere, dintre care jumatate vor fi livrate in aceasta primavara, iar restul pana la finalul anului 2017. Preturile de vanzare variaza intre 59.980 euro pentru un apartament cu 2 camere, 69 mp, 75.980 euro pentru apartamentele cu 3 camere, 94 mp, si 99.748 euro pentru cele cu 4 camere, 124 mp. Preturile mentionate nu includ TVA.