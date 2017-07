Stocul de spatii logistice, catre un maxim istoric: noi huburi rasar langa Bucuresti

Pe piata de spatii industriale din zona Capitalei au fost livrati aproximativ 150.000 mp, cu precadere in zonele de vest si de nord si in apropiere de autostrada A1, iar cererea a venit din partea sectorului de comert online, auto si FMCG si a companiilor electro-IT si a celor specializate in logistica. Acestea au inchiriat spatii in principalele parcuri industriale: Network One Distribution – 30.000 mp in CTPark Bucharest West, KLG – 9.755 mp in CTPark Bucharest West, Ikea si Heineken – 8.000, respectiv 6.000 mp in LogIQ Mogosoaia.

„Daca ne raportam la activitatea de pe piata industriala de pana acum, ne putem astepta la livrari de aproximativ 250.000 mp in Bucuresti si inca 100.000 mp in restul tarii, pana la finalul acestui an. Dezvoltatorii isi indreapta din ce in ce mai mult atentia catre locatii in curs de dezvoltare precum Timisoara, Sibiu, Pitesti, Cluj-Napoca, Ramnicu Valcea, Brasov sau Roman”, a declarat Mihai Patrulescu, head of strategic analysis in cadrul Colliers International.