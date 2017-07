Ansamblul de birouri a fost realizat in urma unei investitii totale de aproximativ 37 milioane de euro si a fost realizat in parteneriat cu arhitectul Dorin Stefan. Proiectul de birouri imbina arhitectura veche cu cea moderna, fiind compus din recent restaurata Vila Oromolu, o cladire de birouri cu design avangardist si o piateta deschisa publicului larg.

Printre chiriasii noului proiect de birouri se numara General Electric (GE), Fitbit si Philip Morris.

Proiectul se afla in zona cunoscuta de specialistii imobiliari drept “CBD” (Central Business District – n.red.), mai precis in Piata Victoriei, la intersectia Bulevardului Aviatorilor cu strada Paris.

Aviatorilor 8 este compus din cladirea istorica – Vila Oromolu, construita in 1927 pentru guvernatorul Bancii Nationale, Mihai Oromolu, dupa planurile renumitului arhitect Petre Antonescu. Imbinand stilurile neoclasic, baroc si art nouveau, cladirea este considerata o bijuterie arhitecturala.

Proiectul, cu o suprafata totala inchiriabila de peste 7.700 mp incorporeaza, totodata, o constructie moderna, dispusa pe patru niveluri.

Cladirea de clasa A beneficiaza de tehnologie de ultima generatie. Sistemul avansat de management al cladirii de birouri, care permite utilizatorilor sai controlul deplin asupra climei, iluminatului si ambientului in general, dar si utilizarea solutiilor integrate de tehnologie, precum minimizarea consumului de iluminat si cel a climatizarii, fac din Aviatorilor 8 unul dintre cele mai sustenabile proiecte de birouri din Romania.

Proiectul Aviatorilor 8 beneficiaza de circa 200 de locuri de parcare, amplasate pe trei niveluri subterane. Din acestea, 42 de locuri, aflate la nivelul -1, vor fi puse la dispozitia publicului, contra-cost.

Parterul cladirii este dedicat serviciilor, iar aici se vor regasi cafenele si restaurante. Acestea sunt deschise publicului si beneficiaza de terase in piateta idilica aflata in fata cladirii de birouri. Restaurantele Osteria Gioia si Japanos, cofetaria French Revolution si cafenelele Doncafe si Manufaktura vor fi disponibile tuturor, angajati si vizitatori deopotriva. Tot la parter va fi gazduita si clinica dentara Ava Smile Clinique.

Chiriasii proiectului Aviatorilor 8 au inceput deja sa-si ocupe spatiile in cadrul ansamblului de birouri, urmand ca in toamna acestui an toate spatiile sa fie functionale.

General Electric, chirias in Aviatorilor 8, cauta 100 de specialisti IT pentru noul sediu din Bucuresti

„Scopul nostru este sa transformam Romania intr-un hub cheie pentru General Electric in Europa Centrala si de Est si intentionam sa angajam aproximativ 100 de specialisti IT in anul urmator, pentru a completa astfel forta existenta de lucru, care numara in prezent 150 de angajati”, a declarat Silviu Cretean, senior services director al GE’s Global Delivery Center in Bucuresti.

NEPI Rockcastle este cel mai mare jucator imobiliar din Europa Centrala si de Est, listat la Bursa de Valori din Johannesburg si la Euronext Amsterdam. Compania se concentreaza asupra cresterii si dezvoltarii activelor imobiliare din piete competitive din Europa Centrala si de Est, ocupand pozitii cheie in tari precum Romania, unde este cel mai mare detinator de proprietati de retail, Polonia (al patrulea cel mai mare dezvoltator din retail) si Slovacia (a doua cea mai mare companie de pe acest segment), avand o prezenta puternica si in Croatia, Cehia, Serbia si Bulgaria.

Din portofoliul local al companiei fac parte proiectele Mega Mall, Mall Promenada, Vulcan Value Center, Shopping City Timisoara, City Park Constanta, Ploiesti Shopping City, Braila Mall, Galati Shopping City, Shopping City Targu-Jiu, Severin Shopping Center, Shopping City Deva si alte centre comerciale. NEPI Rockcastle detine in Romania si cladirile de birouri Floreasca Business Park, The LakeView in Bucuresti, City Business Centre in Timisoara si The Office in Cluj.