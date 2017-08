Tranzactia a presupus preluarea unei retele de 27 de magazine de bricolaj, cu o cifra de afaceri de circa 630 de milioane de lei in 2016.

Echipa PwC Romania si D&B David si Baias implicata in tranzactie a fost formata din aproximativ 10 consultanti si avocati care au oferit vanzatorului servicii de consultanta de corporate finance, consultanta juridica si fiscala.

„A fost o tranzactie foarte interesanta, ce include si preluarea unor active imobiliare detinute de vanzatori. Semnarea contractului a necesitat aproape sase luni de negocieri, care s-au intensificat in perioada imediat anterioara semnarii.”, a declarat Anda Rojanschi, partener in cadrul D&B David si Baias.

Echipa PwC a fost alaturi de omul de afaceri turc Omer Susli de la achizitia Praktiker si pana la vanzarea catre Kingfisher.

„Am fost alaturi de domnul Susli timp de mai multi ani, ajutandu-l sa dezvolte business-ul Praktiker si asistandu-l si acum la momentul exit-ului. Din postura de consultanti, am recomandat o procedura competitiva de vanzare, cu mai multi potentiali cumparatori implicati in tranzactie, ceea ce a dus la obtinerea unui pret cat mai apropiat de obiectivele proprietarului. Sunt convins insa ca suma obtinuta in aceasta tranzactie se va reintoarce ca investitii in economia nationala, generand valoare adaugata si noi locuri de munca – acest proces ciclic de creare si eliberare de valoare fiind specific antreprenorilor pur sange, asa cum este domnul Susli”, a declarat George Ureche, director, Servicii de Tranzactii, PwC Romania si parte a echipei PwC dedicate companiilor antreprenoriale si a afacerilor de familie.

Tranzactia Kingfisher – Praktiker, un moment bun pentru piata M&A

Tranzactia dintre Kingfisher si Praktiker, in care britanicii vor achizitiona toate cele 27 de magazine si va coopta peste 1.500 de angajati, reprezinta un moment foarte important pentru piata de fuziuni si achizitii la nivel local.

„Tranzactia confirma momentul bun pentru Romania din perspectiva pietei de M&A, pentru ca mai multe fonduri de investitii globale si mari investitori strategici analizeaza oportunitatile oferite de tara noastra si sunt in cautarea unor tinte atractive de achizitii pentru a-si face intrarea pe piata sau a-si consolida prezenta pe plan local.”, a adaugat Anda Rojanschi.

Finalizarea tranzactiei prin care Kingfisher preia reteaua Praktiker necesita si aprobarea Consiliului Concurentei.