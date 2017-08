M-Lab (denumire derivata din numele universitatii Michigan – n.red.) va fi structurat in patru nivele, iar investitia totala in proiect se va ridica la circa 800.000 de dolari.

Viitorul spatiu se va situa in imediata vecinatate a “orasului inteligent” din cadrul campusului universitar, o zona de testare unde sunt analizate in detaliu vehiculele automate.

“M-Air ne va oferi posibilitatea de a testa la maximum algoritmii si echipamentele de profil intr-un mod mai sigur. (…) Aici vom avea spatiul necesar pentru testarea in cele mai drastice conditii si vom profita de spatiul disponibil la maximum. In fond, ce se poate intampla - doar sa cada din cer, dar intr-un spatiu delimitat”, spune un profesor specializat in inginerie aerospatiala.

Dronele au devenit in ultimii ani echipamente indispensabile in productiile video, in industria cinematografica, dar mai ales in domenii in care vederea de ansamblu sau monitorizarea au devenit obligatorii – asa cum este cazul dezvoltarilor imobiliare si in constructii.

“O drona este ideala pentru a urmari o zona afectata de dezastre sau o ferma sau orice activitate necesita monitorizare. O drona de mici dimensiuni poate ajunge usor in zone in greu de atins si se pot deplasa cu mult mai multa usurinta decat alt mijloc de transport”, a mai aratat cadrul didactic.

Constructia noului laborator de testare va incepe in cursul acestei luni si se estimeaza ca pana la finalul anului va deveni functional.

Gigantii din constructii folosesc dronele cu succes

Firme cu notorietate din domeniul constructiilor, cum este cazul Vinci (Franta) sau Bechtel (SUA) folosesc dronele pe santiere, pentru monitorizarea activitatii si a bunei desfasurari pe parcursul lucrarilor si, spun companiile, eficientizeaza foarte mult in activitatea de dezvoltare a unui proiect, fie ca este vorba de un santier de infrastructura, fie ca este vorba de ceva aplicat, ca un proiect imobiliar.

Inclusiv la nivel local companiile planuiesc sa introduca pe santiere drone prin intermediul carora sa monitorizeze executia lucrarilor. Caterpillar, unul dintre cei mai mari distribuitori de utilaje de constructii din Romania, a anuntat ca va introduce un sistem prin care va monitoriza activitatea de pe santiere mult mai simplu.

Mai mult, dronele au inceput sa fie utilizate cu succes si de giganti din domeniul comertului, care testeaza posibilitatea de a livra produsele dorite direct prin intermediul acestora.

Livrarile cu drone fac parte din programul Amazon Prime Air, anuntat de seful companiei, Jeff Bezos, inca din 2013. Cel putin la nivel teoretic, Amazon pare sa ia in serios in planurile sale de viitor aceasta optiune.

In practica, insa, livrarea cu drona, cel putin in forma actuala, nu poate reprezenta o optiune viabila pentru zonele rezidentiale. In mediul rural, unde spatiul permite aterizarea si receptionare coletelor, va fi mult mai simplu, desi la nivelul tehnologic actual inca este o provocare.

Cel mai probabil, livrarea cu drona va fi un serviciu premium, oferit doar contra-cost si doar in anumite zone si limitat, probabil, la nivelul tarilor dezvoltate.