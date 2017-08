In afara de LC Waikiki, parcul de retail, administrat de JLL din anul 2011, a mai atras in ultimele luni inca doi retaileri importanti: Sport Vision (900 mp) si Pepco (450 mp). Toate cele trei magazine vor fi deschise in trimestrul al patrulea al acestui an.

Colosseum Retail Park a fost deschis in 2011 si dispune de o suprafata de 38.500 metri patrati de spatii de retail. Situat in zona de Nord-Vest a Bucurestiului, centrul comercial este accesibil atat din zona centrala a orasului, cat si de pe Centura de Nord.

Principalii chiriasi ai Colosseum sunt Carrefour, Altex si Jysk, si de asemenea magazine precum HelpNet, Nedelya, Ideal Optic, 5asec, Animax, Inmedio, Arsis, Orange, Iqbox, FanGSM, Otto Broker, Corabia Piticilor si Pizza Bonita sunt prezente in parcul de retail. Totodata, retailerul de bricolaj Leroy Merlin detine o unitate in Colosseum Retail Park.

“LC Waikiki vizeaza deschiderea celui de-al 28-lea magazin din Romania in proiectul Colosseun Retail Park. Numarul vizitatorilor si cifrele de afaceri raportate de retaileri au crescut in 2017 pentru al saselea an consecutiv - Colosseum atrage 3,5 milioane de vizitatori pe an. Aceste cifre au incurajat chiriasii sa deschida noi magazine in proiect, care ofera acum un mix de chiriasi foarte atractiv de fashion, restaurante si servicii”, a declarat Mihai Dinu, center manager JLL.

LC Waikiki este un lant de retail fondat in 1988 in Franta si care din 1997 a intrat sub umbrela companiei turce LC Waikiki Ma azacılık Hizmetleri Ticaret A.S.. Retailerul opereaza peste 800 de magazine in 36 de tari.

In Romania, LC Waikiki opereaza in prezent 25 de magazine, in Bucuresti si in alte orase din tara, iar pentrru alte trei, inclusiv cel din Colosseum, sunt semnate contracte de inchiriere si urmeaza sa fie deschise in perioada urmatoare.

JLL administreaza active imobiliare de aproape 200.000 mp, printre proiecte numarandu-se si Swan Office & Technology Park, Liberty Center, precum si alte 9 proiecte industriale.

JLL este una dintre cele mai mari companii de consultanta imobiliara specializate in retail, un domeniu pe care mai activeaza nume precum CBRE, Colliers International, Cushman & Wakefield Echinox, Knight Frank sau ESOP Consulting.