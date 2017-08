CTP, cel mai mare dezvoltator si proprietar de parcuri industriale si logistice din Romania si Europa Centrala si de Est, isi continua expansiunea la nivel national si investeste circa 18 milioane de euro in achizitionarea a doua parcuri logistice, in orasele Ineu si Salonta, de la compania slovaca IPEC Group.

Cele doua proprietati totalizeaza 119.000 mp de teren si 37.000 mp suprafata inchiriabila.

Aceste noi parcuri logistice ale CTP au o pozitionare strategica in partea de vest a tarii: Ineu este situat in judetul Arad, unul dintre centrele industriale importante din zona si nod de transport, iar Salonta, in judetul Bihor, foarte aproape de granita cu Ungaria. Cele doua proprietati vor constitui baza pentru doua noi parcuri din portofoliul companiei, CTPark Ineu si CTPark Salonta, si fac parte din strategia pe termen lung a companiei de crestere si de consolidare a pozitiei sale la nivel local.

CTPark Ineu este situat in partea de sud-vest a orasului Ineu, la 2,5 km de centrul orasului si este amplasat pe un teren de 56.000 mp. Parcul are 23.000 mp suprafata construita cu destinatia de productie si birouri. CTPark Ineu consta dintr-un depozit complet inchiriat companiei Delphi Packard, care are la Ineu o fabrica de componente auto.

Ineu este un oras situat in partea de vest a tarii, in judetul Arad, are aproximativ 9.500 de locuitori si un procentaj al populatiei active peste media nationala. Orasul are o suprafata de 116 km patrati, iar cele mai dezvoltate sectoare economice sunt: industria, agricultura, comertul si serviciile.

Principalele activitati economice sunt: industria textila, industria electrica si electronica, cablajele auto pentru autoturisme, serviciile comerciale, serviciile financiar-bancare si asigurarile. Ineu beneficiaza de conexiuni rutiere directe cu trei mari orase importante din zona: Arad (situat la 57 km distanta), Oradea (92 km) si Deva (143 km).

CTPark Salonta se afla la periferia orasului cu acelasi nume, in partea de sud-vest, si la 2,5 km de centru. Parcul beneficiaza de un teren cu o suprafata totala de 63.000 mp, o suprafata inchiriabila de 14.000 mp la care se vor adauga inca 30.000 mp, conform planurilor de dezvoltare ulterioare.

Parcul are la acest moment doua depozite ocupate in proportie de 97% de producatorul francez de componente auto Inteva. Salonta este situata in extremitatea vestica a tarii, in judetul Bihor, la 14 km de granita cu Ungaria. Orasul se intinde pe 170 km patrati si are aproximativ 18.000 locuitori, fiind al doilea oras ca marime din Bihor dupa Oradea, resedinta de judet, situata la 39 km distanta pe Drumul European E671.

Economia orasului a cunoscut o dezvoltare accelerata incepand cu anii 2000, odata cu investitiile straine in micile fabrici si facilitati de asamblare. Constructiile de masini si componente auto, industria alimentara si productia de imbracaminte sunt segmentele cu cea mai ampla dezvoltare in Salonta. In anul 2008, Inteva Products LLC, companie internationala producatoare de componente auto (cabluri, incuietori de usi, macarale pentru geamuri si panouri de usa integrate), a inceput productia la fabrica sa din Salonta si, datorita succesului inregistrat, a decis sa deschida o facilitate si in Oradea, in anul 2016.

„Achizitia parcurilor logistice din Ineu si Salonta face parte din strategia noastra de dezvoltare nationala a afacerii si de acoperire a tuturor zonelor strategice din Romania. Un alt criteriu pentru care am ales aceste proprietati a fost existenta unor contracte de inchiriere pe termen lung cu doua companii importante: Delphi Packard si Inteva. Ne-am propus sa fim prezenti in toate regiunile din tara unde infrastructura este suficient de bine dezvoltata pentru clientii nostri si pentru afacerile lor. Cererea pentru spatii industriale de clasa A se afla intr-o crestere rapida si tocmai de aceea consider ca acesta este momentul optim pentru accelerarea ritmului nostru de crestere, prin cumpararea de proprietati si prin dezvoltarea de noi facilitati”, a explicat Ana Dumitrache, country head al CTP Romania.

Depozitele din Ineu si Salonta au fost construite respectandu-se specificatii stricte, printre cele mai importante caracteristici ale depozitelor numarandu-se podele cu o capacitate mare de incarcare - 3 tone/ mp, in ambele parcuri; inaltimea utila a halelor este de 7,5 m in CTPark Ineu si de 10 m in CTPark Salonta, in timp ce luminatoarele ocupa 10% din suprafata tavanului.

CTP: Planuri de dezvoltare in Timisoara, Cluj-Napoca, Turda si Deva

In afara de achizitiile din Ineu si Salonta, planurile de dezvoltare ale CTP in vestul tarii includ mai multe orase: Timisoara, Cluj-Napoca, Turda si Deva.

“Vom continua extinderea in vestul tarii, datorita faptului ca aceasta zona inregistreaza unul dintre cele mai ridicate niveluri ale cererii de inchiriere pentru spatii industriale si logistice din Romania. Printre avantajele pe care le are aceasta regiune se numara: apropierea de granita vestica, lucrarile de imbunatatire a infrastructurii care s-au facut in ultimii ani, precum si cresterea numarului de companii proaspat intrate pe piata zonala, din domenii ca electronica, IT, componente auto si FMCG si care cauta spatii de depozitare”, a adaugat Ana Dumitrache.

In prezent, CTP detine parcuri industriale si logistice in 10 orase din Romania, dintre care 7 sunt situate in vestul tarii: Arad, Cluj-Napoca, Turda, Deva, Timisoara, Ineu si Salonta. Astfel, cele doua noi parcuri achizitionate consolideaza pozitia CTP, ca proprietarul cu cel mai mare portofoliu de spatii industriale si logistice de pe cuprinsul Romaniei.

CTP este unul dintre cei mai mari dezvoltatori si investitori specializati in dezvoltarea de proiecte logistice la nivel local, sector de activitate pe care mai rivalizeaza cu grupurile P3, Globalworth, Cromwell sau BlackStone, companie care a preluat portofoliul logistic de la Immofinanz.