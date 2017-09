AutoKarma, jucator piata pieselor auto isi cumpara un sediu propriu cu o suprafata de aproape 1.000 mp, pentru echipa de suport, la un pret de 535 euro/mp construit. Centrul de afaceri, cumparat prin intermediul ESOP, are o suprafata construita de 978 mp, o suprafata utila de 850 mp si este impartit pe mai multe niveluri: demisol, parter si doua etaje plus mansarda.

"Am ales aceasta cladire datorita pretului de oportunitate si a locatiei bune. In noul sediu vom muta birourile administrative, birourile de procesare a comenzilor online si vom amenaja sali de pregatire a personalului", declara Mola Luigi, manager si owner AutoKarma. Imobilul dispune de un mixt de spatii mixte de birouri, compartimentate si tip open space, cablare voce-date, sistem de detectie incendiu, climatizare cu unitati split si centrala termica proprie, bucatarie mobilata.

"Amplasamentul cladirii de birouri este foarte aproape de noul pol de business centru-vest si de Gara de Nord, doua repere importante in zona de afaceri a Capitalei. Acest tip de cladiri de birouri mici si mijlocii din vecinatatea polilor importanti de business devin interesante pe masura ce se dezvolta aceste zone, mai ales pentru segmentele de companii cu profil comercial sau de servicii", afirma Alexandru Petrescu (foto), managing partner la ESOP Consulting.

El adauga ca "de la inceputul acestui an, a crescut interesul pentru investitii in cladiri de birouri cu suprafete cuprinse intre 500-2.000 mp, noi sau care au nevoie de renovari, dar sunt situate in zone bune, pentru sedii proprii sau pentru inchiriere. In acest moment, in portofoliul ESOP, se afla 51 astfel de proprietati", afirma Alexandru Petrescu, manager ESOP Consulting.

Autokarma a fost infiintata in 1996 si este un jucator important pe piata pieselor auto, cu 12 magazine de desfacere in Bucuresti si in tara. ESOP este unul dintre principalii consultanti imobiliari ce lucreaza de 15 ani in piata birourilor si pe piata rezidentiala. ESOP este lider pe segmentul inchirierilor de birouri catre companii medii, oferind solutii atat companiilor medii si mari care se afla in expansiune sau doresc optimizarea costurilor cu chiria, cat si start-up-urilor romanesti si reprezentantelor straine care deschid filiale in Romania.