Noua din cele mai inalte zece cladiri din lume sunt localizate in Asia. Singura prezenta din top 10 cele mai inalte cladiri din lume care nu se afla in Asia este in America de Nord. Moscova si Londra sunt singurele orase din Europa prezente in top 100 cele mai inalte cladiri din lume.

Cea mai inalta cladire din lume este Burj Khalifa, localizata in Dubai. In total, pe intreg globul pamantesc exista 125 de cladiri cu inaltimi de peste 300 de metri, 1.269 de cladiri de peste 200 de metri si 4.103 de cladiri de peste 150 de metri inaltime, potrivit datelor Consilului Cladirilor Inalte si Habitatului Urban, o organizatie non-profit fondata in 1969 care a dezvoltat standardele internatinale pentru masurarea inaltimilor ”zgarie-norilor”.

Top 10 cele mai inalte cladiri din lume

Locul 1: Burj Khalifa

Inaltime: 828 de metri

Tara: Emiratele Arabe Unite

Oras: Dubai

Functiune: office/rezidential/hotel

Incepere constructie: 2004

Finalizare constructie: 2010

Proprietar: Emaar Properties

Sursa foto: Dreamstime.com

Locul 2: Shanghai Tower

Inaltime: 632 metri

Tara: China

Oras: Shanghai

Functiune: hotel/office

Incepere constructie: 2009

Finalizare constructie: 2015

Proprietar: Shanghai Tower Construction&Development

Sursa foto: Dreamstime.com

Locul 3: Makkah Royal Clock Tower

Inaltime: 601

Tara: Arabia Saudita

Oras: Mecca

Functiune: hotel/altele

Incepere constructie: 2002

Finalizare constructie: 2012

Proprietar: Ministerul Afacerilor Islamice

Dezvoltator: Saudi Bin Laden Group

Sursa foto: Dreamstime.com

Locul 4: Ping An Finance Center

Inaltime: 599,1 metri

Tara: China

Oras: Shenzen

Functiune: office

Incepere constructie: 2010

Finalizare constructie: 2017

Proprietar: Ping An Life Insurance Company of China

Dezvoltator: Ping An Financial Center Construction & Development

Sursa foto: Skyscrapercenter.com

Locul 5: Lotte World Center

Inaltime: 554, 5 metri

Tara: Coreea de Sud

Oras: Seul

Functiune: hotel/office

Incepere constructie: 2011

Finalizare constructie: 2017

Proprietar: Lotte Property & Development

Sursa foto: Skyscrapercenter.com

Locul 6: One World Trade Center

Inaltime: 541,3 metri

Tara: Statele Unite ale Americii

Oras: New York

Functiune: Office

Incepere constructie: 2006

Finalizare constructie: 2014

Proprietar: 1 World Trade Center LLC

Dezvoltator: Autoritatea Portuara New York si New Jersey, The Durst Organization

Sursa foto: Dreamstime.com

Locul 7: Guangzhou CTF Finance Center

Inaltime: 530 metri

Tara: China

Oras: Guangzhou

Functiune: hotel/rezidential/office

Incepere constructie: 2010

Finalizare constructie: 2016

Proprietar: Chow Tai Fook Enterprises

Sursa foto: Skyscrapercenter.com

Locul 8: TAIPEI 101

Inaltime: 508

Tara: Republica China (Taiwan)

Oras: Taipei

Functiune: office

Incepere constructie: 1999

Finalizare constructie: 2004

Proprietar: Taipei Financial Center Corporation

Sursa foto: Skyscrapercenter.com

Locul 9: Shanghai World Financial Center

Inaltime: 492 metri

Tara: China

Oras: Shanghai

Functiune: hotel/office

Incepere constructie: 1997

Finalizare constructie: 2008

Proprietar: Shanghai World Financial Center Co., Ltd.

Sursa foto: Skyscrapercenter.com

Locul 10: International Commerce Centre

Inaltime: 484 metri

Tara: China

Oras: Hong Kong

Functiune: hotel/office

Incepere constructie: 2002

Finalizare constructie: 2010

Dezvoltator: Sun Hung Kai Properties Limited

Sursa foto: Skyscrapercenter.com

Cladirea clasata pe ultimul loc in top 100 cele mai inalte cladiri din lume este JPMorgan Chase Tower din Houston, Statele Unite ale Americii si are o inaltime de 305,4 metri. Europa nu are decat cinci reprezentante in top 100 cele mai inalte cladiri din lume: Federation Towers-Vostok Towers din Moscova, Rusia (373,8 metri inaltime, locul 31 in top 100 cele mai inalte cladiri din lume), OKO Residential Towers din Moscova (353,6 metri; locul 39 in top 100 cele mai inalte cladiri din lume), Mercury City Tower din Moscova (338,8 metri; locul 50 39 in top 100 cele mai inalte cladiri din lume), Stalnaya Vershina din Moscova (308,9 metri, locul 93 in top 100 cele mai inalte cladiri din lume) si The Shard din Londra, Marea Britanie (306 metri, locul 99 in in top 100 cele mai inalte cladiri din lume).

Sursa foto: Dreamstime.com