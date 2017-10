Investitia totala in extinderea centrului comercial si in construirea cladirii cu spatiu mixt, de retail si de birouri, va depasi 70 de milioane de euro pana la finalul anului 2018. Lucrarile de extindere a spatiilor comerciale Electroputere Parc cu o suprafata inchiriabila bruta (GLA – gross leasable area) de 9.200 de metri patrati de magazine, cinema si spatii de divertisment sunt deja in desfasurare, iar inaugurarea este planificata pentru primul semestru din 2018.

Noua aripa va gazdui branduri de fashion din grupul LLP (Reserved, House, Sinsay si Cropp), care se vor alatura astfel brandurilor existente precum Zara, H&M, LC Waikiki, Berska, Pull&Bear, C&A, Stradivarius, New Yorker, US Polo, Kenvelo, Orsay sau Tom Tailor, transformand Electroputere in destinatia cea mai mare de shopping din Craiova si din Dolj.

La etaj, centrul commercial Electroputere Parc din Craiova va avea noi restaurante, terase, magazine, o zona multifunctionala de divertisment (jocuri electronice si de tip arcade, biliard, bowling, bar cu tematica sportiva etc.), precum si primul cinematograf integral VIP din Romania.

“Electroputere Parc este o locatie cu potential urias de dezvoltare, fiind printre putinele centre comerciale din provincie cu o pozitionare atat de buna, chiar in oras, oferind acces rapid si facil cumparatorilor la o zona foarte mare de shopping. Extinderea centrului si dezvoltarea unei noi cladiri reprezinta, astfel, o miscare fireasca, parte din strategia ampla de investitii a Catinvest in extinderea spatiilor comerciale din portofoliu, pentru a putea oferi oamenilor mai multe optiuni de shopping si divertisment”, a declarat Bertrand Catteau, presedintele grupului Catinvest.

Catinvest ridica un proiect mixt retail-office langa Electroputere Parc

Totodata, Catinvest a inceput si constructia unei cladiri independente cu spatii mixte. Pozitionata intre parcarea principala a centrului comercial Electroputere Parc din Craiova si Kaufland, noua cladire va include o suprafata inchiriabila bruta de 12.000 de metri patrati de spatiu de retail (intre care se va regasi si magazinul de mobila Kika), o suprafata inchiriabila bruta de 15.000 de metri patrati de birouri de clasa A pe doua etaje superioare si peste 700 de locuri de parcare subterane.

Pe langa faptul ca va oferi mai multe spatii de parcare si va gazdui mai multe branduri, cladirea va conecta supermarketul Kaufland de zona existenta de retail. Inaugurarea cladirii cu spatii mixte este planificata pentru semestrul al doilea din 2018, intreaga zona comerciala a centrului Electroputere Parc urmand sa depaseasca 110.000 de metri patrati.

Cele doua proiecte au fost concepute si sunt dezvoltate de Steven Van Den Bossche si Kris Carton, cu finantarea Catinvest, care detine Electroputere Parc. Grupul francez de real estate Catinvest, care a achizitionat Electroputere Parc in septembrie 2016, detine si administreaza si alte centre comerciale din Europa de Est (galeriile comerciale Carrefour Orhideea si Cora Pantelimon din Bucuresti, Carrefour TOM din Constanta, Auchan Savoya Park din Budapesta si Tesco Borska Pole din Plzen). Catinvest activeaza, totodata, pe piata rezidentiala si comerciala din Franta. In total, Catinvest detine si administreaza peste 500.000 de metri patrati de spatii in Franta si in Europa de Est.

Grupul francez este prezent pe piata din Romania din anul 2003, odata cu achizitia galeriei comerciale Orhideea si, la scurt timp, a galeriei comerciale Esplanada. In prezent, Catinvest detine si administreaza patru centre comerciale pe plan local - galeriile Orhideea si Esplanada din Bucuresti, Carrefour Tom din Constanta si galeriile Electroputere Parc din Craiova.