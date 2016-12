Incerc sa fiu un jurnalist cat mai atent la acest fenomen nu doar cultural, ci chiar antropologic care este filmul. Dar, inainte de toate, sunt un iubitor de filme.

Oricat de rational si de critic as incerca sa raman, imi plac povestile exemplare, in care binele invinge si merge mai departe, dupa o lupta dificila care presupune sacrificii. Acele povesti care ma tin cu sufletul la gura, dar imi pun si mintea la contributie.

Sunt recunoscator celor care - simt eu - reusesc sa faca asta in cinematografie. Asa ca, in calitate de cinefil, sunt recunoscator echipei filmului "Caini" si, in special, regizorului si scenaristului Bogdan Mirica.

" Caini" este un film de gen - unii i-au spus thriller - cu mai multe straturi la nivel narativ, cu o profunzime a imaginii rar intalnita la noi, in care textul si imaginea se completeaza inspirat. E un film de autor, dar e si de public. E romanesc si universal. E o poveste necesara. E un film ca-n filme, dupa o lunga perioada in care in cinematografia noastra am vazut foarte multe productii ca-n viata.

Long story short: imi arat recunostinta anul acesta regizorului care paseste increzator mai departe dupa un debut solid in lungmetraj - Bogdan Mirica.

Bogdan, Keep walking!