”De veghe in lanul de secara” de J.D. Salinger, editata de Polirom, ”Strania istorie a comunismului romanesc (si nefericitele ei consecinte)”, de Lucian Boia, aparuta la Humanitas, precum si ”Flash-uri din sens opus”, scrisa de politistul Marian Godina si lansata de Curtea Veche Publishing, sunt printre cele mai vandute carti in 2016.

Si anul acesta Lucian Boia a fost preferat de cititorii romani. Pe primul loc in topul celor mai vandute carti la Humanitas se afla ”Strania istorie a comunismului romanesc (si nefericitele ei consecinte)”, lansata la Targul International de Carte Gaudeamus. Este urmata de ”444 de fragmente memorabile ale lui Neagu Djuvara” si de ”Nebunia de a gandi cu mintea ta”, de Gabriel Liiceanu. Topul este completat de volumele ”In umbra Europei. Doua razboaie reci si trei decenii de calatorie prin Romania si dincolo de ea”, de Robert D. Kaplan, si de ”Nelinisti vechi si noi”, scrisa de Andrei Plesu. La Humanitas Fiction cele mai vandute volume de anul acesta au fost: ”Spioana”, de Paulo Coelho, ”Femeia in fata oglinzii”, de Eric-Emmanuel Schmitt, ”Toata lumina pe care nu o putem vedea”, de Anthony Doerr, ”Pofta de ciocolata”, de Care Santos, si ”Iuda”, de Amos Oz, conform News.ro.

Editura are in pregatire pentru ianuarie-februarie 2017 volumele ”Cu cerneala rosie” de Mireille Abramovici - colectia Memorii/Jurnale, ”Insemnarile unui diplomat de altadata in Romania, 1916-1920” de Contele de Saint-Aulaire, ”Scrisori catre Monica (vol. II) 1951-1958”, de Ecaterina Balacioiu-Lovinescu. Printre cele mai importante titluri care vor aparea tot in primele luni ale lui 2017, la Humanitas, sunt si ”O inima inteligenta” de Alain Finkielkraut si ”Istoria omenirii” de Hendrik Willem van Loon si Robert Sullivan.

La Humanitas Fiction vor aparea in 2017 ”Noaptea de foc”, de Eric-Emmanuel Schmitt - serie de autor, ”Firmanul orb”, de Ismail Kadare - colectia Raftul Denisei. Tot in colectia Raftul Denisei, in primele doua luni ale anului, vor fi lansate cartile ”Casa de langa lac”, de Kate Morton, ”Gorsky”, de Vesna Goldsworthy, si ”Ce se intampla in iubire”, de Alain de Botton.

Topul Polirom al celor mai dorite carti de cititori in 2016 reflecta vanzarile inregistrate pana la finele lunii octombrie. Astfel, pe prima pozitie se afla ”De veghe in lanul de secara”, J.D. Salinger, urmata de ”O mie noua sute optzeci si patru”, de George Orwell, ”Cele patruzeci de legi ale iubirii”, de Elif Shafak, ”Cel care ma asteapta”, de Parinoush Sanie si ”Exercitii de echilibru”, a lui Tudor Chirila. Urmatoarele pozitii sunt ocupate de ”Sa ucizi o pasare cantatoare”, de Harper Lee, ”Lolita”, de Vladimir Nabokov, ”El si Ea. Biografia unei relatii”, de Aurora Liiceanu, ”Padurea norvegiana”, de Haruki Murakami si ”Bastarda Istanbulului”, de Elif Shafak.

In ceea ce priveste editura Litera, topul este condus de ”Inainte sa te cunosc”, de Jojo Moyes. Pe urmatoarele doua pozitii se afla carti de colorat pentru adulti. In Romania, cititorii au plasat in topul preferintelor pe 2016 cartile de colorat si activitati antistres ”Gradina secreta” si ”Padurea fermecata” ambele sub creionul magic al Johannei Basford.

Locul patru este ocupat de continuarea bestsellerului ”Inainte sa te cunosc” - ”Dupa ce te-am pierdut”, de Jojo Moyes. ”Razboiul nu are chip de femeie” este romanul ce cuprinde marturiile femeilor sovietice care au luptat in al Doilea Razboi Mondial, de Svetlana Aleksievici, laureata Premiului Nobel pentru Literatura 2015.

Topul primelor cinci carti cele mai vandute la editura Litera Mica este alcatuit din ”Iepurasul care voia sa adoarma”, de Carl-Johan Forssen Ehrlin, cartea magica si revolutionara, prima de acest gen, o metoda testata si confirmata de mii de parinti din lumea intreaga. Urmeaza titlurile Disney Romania, printre preferatele micilor cititori, ”Disney. Soy Luna. Marea aventura” si „Disney. Soy Luna. Jurnalul meu secret”.

Cartile educative National Geographic in care parintii pot gasi raspunsuri directe si adecvate varstei copiilor se afla in topul preferintelor acestora. ”De ce? Prima mea carte de intrebari” este una dintre ele. ”Cartea de vraji a lui Mal” este preferata adolescentilor si face parte din indragita serie Disney Descendentii, care povesteste istoria plina de aventuri a urmasilor personajelor rele ale celor mai cunoscute povesti.

Bestsellerul international ”Central Park”, de Guillaume Musso, este cea mai vanduta carte a Grupului Editorial ALL pe anul 2016. Guillaume Musso, ”romancierul preferat al Frantei” (potrivit Lefigaro.fr), prezinta un thriller irezistibil, cu doua personaje memorabile puse in situatii incredibile. ”Central Park” s-a vandut in 75.000 de exemplare in primele trei zile de la lansarea in Franta si a fost tradus in 19 limbi. Seria ”Pisicile razboinice”, de Erin Hunter si ”Pixi stie-tot, Cartea Magicianului”, ambele editate in Galaxia Copiilor sunt titlurile aflate pe urmatoarele locuri in topul vanzarilor ALL.

”Pisicile razboinice”, de Erin Hunter, aparuta in colectia Galaxia Copiilor, s-a vandut in mai mult de 14 milioane de volume in peste 20 de tari si au aparut pe lista New York Times a celor mai vandute titluri. Volumul cuprinde harti si simboluri din viata pisicilor razboinice. Pe pozitia a treia se afla ”Pixi Stie-Tot - Cartea magicianului”, aparuta in colectia Galaxia Copiilor.

Locul patru in topul All este ”Cartea gesturilor” de Joseph Messinger si Caroline Messinger. Volumul ”Diana cu vanilie” de Diana Sorescu se afla pe locul cinci in topul celor mai vandute carti ale editurii All. Este cartea publicata in memoria talentatei jurnaliste Diana Sorescu (1987-2013) si reuneste textele scrise pe blogul ei, 18 poezii si fotografii color cu autoarea. A devenit bestseller imediat dupa lansare.

Topul Corint este format, la categoria Adulti & Young Adults, din ”Orasul focului ceresc” - volumul 6 din seria Instrumente mortale, colectia Leda Edge, fantasy/ young adults; ”Noul Tar” - nonfictiune, colectia Corint Istorie; ”Isis. Armata Jihadului” - nonfictiune, colectia Corint Istorie; ”Jaqueline Bouvier Kennedy Onasis” - nonfictiune, colectia Corint Istorie si ”Amarate si vesele vieti de jupanese si cucoane. Boieroaice din Moldova si Tara Romaneasca in veacurile XVI-XIX” - nonfictiune, colectia Istorie cu blazon.

Titlurile cele mai vandute in 2016 la Corint Junior sunt ”Raspunsuri la toate intrebarile copiilor” - nonfictiune; ”Povesti pentru fetite” de Italo Calvino - fictiune, colectia Povesti italiene; ”Addison Cooke si comoara incasilor” - fictiune, colectia Aventura si mister; ”Lindbergh. Povestea unui soricel zburator” - fictiune, colectia Povesti ilustrate; ”Paradisul lui Mimi si Tibi” - fictiune, colectia Autori romani.

Curtea Veche Publishing a vandut cel mai bine, in 2016, “Flash-uri din sens opus”, de Marian Godina. Este urmata de “Secretele succesului”, de Dale Carnegie, volum care a ajuns cu timpul sa fie cea mai vanduta carte motivationala publicata vreodata. “ABC de nutritie”, scrisa de dr. Mihaela Bilic, se afla pe pozitia a treia in preferintele cititorilor. Pe pozitiile urmatoare se afla “Inteligenta emotionala”, de Daniel Goleman si “Curajul de a fi vulnerabil”, de Brene Brown.

