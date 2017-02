Judetele Cluj, Alba, Harghita, Covasna, Bacau, Neamt si Suceava se afla duminica dimineata sub cod galben de ceata. Pe drumurile din judetul Cluj, inclusiv pe DN1 si pe autostrada A3, in unele zone vizibilitatea scade sub 50 de metri.

In zona de campie a judetelor Bacau, Neamt si Suceava, avertizarea de cod galben este valabila pana la ora 9, producand scaderea vizibilitatii local sub 200 m si izolat sub 50 m, scrie News.ro.

In judetele Aba, Harghita si Covasna, este anuntata ceata pana la ora 12.00.

In judetul Cluj, ceata care afecteaza zonele de campie si care isi va face simtita prezenta pana la ora 8, este asociata si cu ploaie slaba.

"Pe DN1, DN15, DN1N, DN16 si pe autostrada A3 vizibilitatea scade, pe alocuri, sub 50 de metri", anunta si Centrul Infotrafic.

Politistii recomanda soferilor sa adapteze viteza in functie de vizibilitate, sa mareasca distanta in mers intre autovehicule, sa nu se angajeze in depasiri riscante si sa foloseasca luminile de intalnire impreuna cu cele de ceata.

Sursa foto: Robsonphoto / Shutterstock.com