Obicei sau practica? Indiferent sub ce forma ar fi nu exista zi in care calatorii RATB din Capitala sa nu fie prinsi fara calatorie. Este drept ca un model aplicat cu succes in Vest ar putea reduce considerabil aceste situatii neplacute, iar implementarea unei solutii prin care calatorii sa urce pe la usa din fata si sa achite calatoria sau sa valideze cardul de calatorie ar schimba mult aceste cutume.

Pana la implementarea unui astfel de model vestic, conducerea RATB a inceput de anul trecut dotarea controlorilor de bilete ai Regiei cu uniforme (veste) pe care este inscriptionat titlul de “Control”. Aceasta decizie a starnit la momentul implementarii o serie de reactii din partea calatorilor. Cei mai multi au fost cei care au decis sa continue sa circule fraudulos, riscand situatii neplacute si o suprataxa, acestia mizand pe faptul ca vor vedea controlorii in statie, inainte de a urca. Ei bine, aceasta cutuma nu doar ca a schimbat strategia RATB cu cat a condus la o scadere considerabila a numarului celor verificati, insa valoarea incasarilor la bugetul de stat a crescut intr-un mod surprinzator.

Acest lucru se datoreaza faptului ca in noua strategie a RATB controlul a devenit mult mai amanuntatit, controlorii au fost dotati cu echipamente de control prin tehnologie NFC, iar sansele ca un calator “fraudulos” sa scape au devenit minime, in special in momentul in care cardul de calatorie al calatorului a fost verificat si introdus in sistemul RATB.

O statistica a RATB, remisa wall-street.ro, arata faptul ca in Bucuresti, numarul de persoane sanctionate in 2016 s-a ridicat la 122.063 de persoane, cu 4,48% mai putine fata de anul precedent, insa incasarea din suprataxa s-a ridicat la 4,456 milioane lei, inregistrandu-se o crestere cu 6,22% fata de anul 2015.