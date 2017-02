Autoritatea Nationala pentru Protectia Drepturilor Copilului si Adoptie (ANPDCA) anunta ca a primit, pana miercuri dupa-amiaza, 25 de sesizari privind prezenta copiilor la protestele din ultima perioada, in timp ce, la nivelul a 39 de Directii Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului, au fost inregistrate alte patru sesizari.

"Pana astazi, 15 februarie ora 16, la nivelul institutiei noastre au fost inregistrate 25 de sesizari, din care 19 sesizari scrise si sase sesizari telefonice din partea persoanelor fizice", precizeaza Autoritatea Nationala pentru Protectia Drepturilor Copilului si Adoptie. Totodata, la nivelul a 39 de Directii Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului care au raspuns pana in prezent solicitarii ANPDCA de a comunica numarul reclamatiilor de acest gen au fost inregistrate patru sesizari, conform News.ro.

"Reafirmand deplina recunoastere pentru libertatea de exprimare, ca drept fundamental, garantat oricarui cetatean de Constitutia Romaniei, Autoritatea Nationala pentru Protectia Drepturilor Copilului si Adoptie reaminteste doar ca niciun copil nu trebuie expus riscurilor pe care si le asuma adultii, fie ei si parinti, prin participarea la actiunile ce le intreprind in exercitarea acestui drept", arata reprezentantii ANPDCA.

Autoritatea precizeaza ca a primit atat din partea unor reprezentanti ai presei, cat si a unor persoane fizice sau organizatii, solicitari privind comunicarea numarului total de sesizari primite care au vizat oportunitatea implicarii copiilor in actiunile civice desfasurate in spatiul public in ultima perioada. Presedintele ANPDCA, Gabriela Coman, a declarat, miercuri, la Europa FM, ca daca va fi vorba despre sesizari punctuale, atunci Autoritatea pentru Protectia Copilului le va trimite Politiei.

"Exista o prevedere legislativa conform careia nerespectarea unui articol referitor la interzicerea folosirii de catre parinti sau de catre reprezentantii legali a copiilor atunci cand intentioneaza sa influenteze decizii ale autoritatilor constituie o contraventie. Dar aceasta contraventie este constatata de catre ofiterii de politie. Daca sunt sesizari punctuale, o trasmitem mai departe. Daca nu sunt sesizari punctuale, e mai complicat", a spus Coman.

Una dintre sesizari se refera la presedintele Uniunii Salvati Romania, Nicusor Dan, care a fost reclamat la Autoritatea pentru Protectia Drepturilor Copilului de catre Alexandru Bajdechi, presedintele Federatiei Tinerilor din Constanta. El a depus sesizarea la ANPDCA inca din urma cu mai bine de doua saptamani, acuzandu-l pe Nicusor Dan ca isi foloseste in scop politic copilul de sase luni, cu care a mers la miting. Sesizarea lui Bajdechi a fost transmisa de catre ANPDCA Ministerului Afacerilor Interne.