In judetul Cluj, in zona de munte, vor fi intensificari ale vantului care vor depasi, la rafala, la altitudini de peste 1.500 de metri, 80-90 de km/h si izolat 100 de km/h, potrivit ANM, potrivit News.ro. In judetele Iasi, Vaslui, Botosani, Galati si in zonele joase din Vrancea, Bacau si Neamt, vor fi intensificari locale ale vantului ce vor atinge si depasi, la rafala, 55-60 de km/h.

Si in Caras-Severin si in zona joasa a judetului Timis se vor inregistra intensificari ale vantului ce vor depasi, la rafala, 80-90 de km/h la altitudini de peste 1.800 de metri si vor ajunge la 65-75 de km/h in zona de campie. In judetele Cluj, Iasi, Vaslui, Botosani, Galati, Vrancea, Bacau si Neamt, codul galben de vant puternic este valabil pana la ora 18.00, iar in Timis si Caras-Severin pana la ora 17.00.

Sursa foto: Robert Hoetink / Shutterstock