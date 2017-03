"Grupurile parlamentare ale PSD, ALDE si UDMR au facut propuneri in Comisia pentru munca si protectie sociala astfel incat sa beneficieze de majorarea indemnizatiei cu 30% alesii locali, primari, viceprimari, presedinti, precum si vicepresedinti ai consiliilor judetene. Astfel, printr-un amendament depus la Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.2/2017 privind unele masuri fiscal-bugetare, precum si modificarea si completarea unor acte normative, se prevede majorarea salariilor/indemnizatiilor si pentru personalul care ocupa functii de demnitate publica la nivelul autoritatilor publice locale”, se arata intr-un comunicat semnat de liderul deputatilor PSD, Marcel Ciolacu, potrivit News.ro.

Potrivit social-democratului, „textul initial al Ordonantei excludea de la majorari alesii locali”.

„Prin derogare de la prevederile art.1 alin.(1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 9/2017 privind unele masuri bugetare in anul 2017, prorogarea unor termene, precum si modificarea si completarea unor acte normative, incepand cu data intrarii in vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante de urgenta, cuantumul brut al salariilor de baza/indemnizatiilor de care beneficiaza personalul care ocupa functii de demnitate publica alese din cadrul organelor autoritatilor publice locale, respectiv primari, viceprimari, presedinti si vicepresedinti ai consiliilor judetene, se majoreaza cu 30% fata de nivelul aflat in plata”, se arata in amendamentul depus.

Marcel Ciolacu a mai precizat ca „amendamentul va reduce situatiile in care unii functionari vor avea venituri salariale superioare primarului, viceprimarului, presedintilor, precum si vicepresedintilor consiliilor judetene desi responsabilitatea acestora este net superioara”.

Sursa foto: corgarashu/ Shutterstock.com