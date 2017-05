Potrivit producatorilor de medicamente generice, procentul “p” din calculul taxei clawback a crescut in primul trimestru al acestui an la 19,86%, fata de doar 15,62% in perioada similara a anului trecut, scrie News.ro.

APMGR atrage atentia ca nu exista nicio alta masura care sa poata fi implementata imediat, fara costuri pentru bugetul de stat, care ar putea stopa disparitia de pe piata a medicamentelor cu pret redus si inchiderea unor linii de productie ale fabricilor de medicamente locale.

“Nivelul acestei taxe este nesustenabil pentru medicamentele generice. Cei care vor suferi sunt in special batranii si bolnavii cronici, care nu vor mai gasi multe din cele mai raspandite medicamente de pe piata sau vor gasi variante mai scumpe, care vor necesita coplata”, a declarat directorul executiv al APMGR, Laurentiu Mihai.

Producatorii de medicamente generice spun ca inteleg eforturile Guvernului de a gasi o solutie pe termen lung pentru finantarea consumului de medicamente, dar atrag atentia ca orice intarziere a introducerii calculului diferentiat al taxei clawback are efecte ireversibile.

“Discutam diverse solutii cu ceilalti producatori, cu reprezentantii Ministerului Sanatatii si cu cei ai Ministerului Finantelor, cu CNAS, dar, pana la identificarea unui mecanism ideal, am solicitat introducerea calculului diferentiat pana la 1 ianuarie 2019,” a adaugat Laurentiu Mihai.

Proiectul de lege care prevede formula de calcul diferentiat a taxei clawback pentru medicamentele generice a fost aprobat de Senat in septembrie 2014 si este in dezbatere la Camera Deputatilor, unde este asteptat punctul de vedere al Guvernului.

Producatorii de medicamente generice sustin ca introducerea calculului diferentiat al taxei clawback nu ar afecta in niciun fel colectarea veniturilor prevazute la bugetul de stat, insa ar asigura o distributie echitabila a sarcinii fiscale, in acord cu cheltuielile publice decontate pentru fiecare tip de medicamente, generice sau inovative.

“Calculul diferentiat al taxei clawback va permite mentinerea capacitatilor de productie actuale si a celor aproape 8.000 de locuri de munca (taxe doar pe salarii platite la Bugetul de Stat de aproximativ 79.5 mil euro anual). In plus, aceasta masura ar opri disparitia medicamentelor ieftine de pe piata, in conditiile in care peste 2.000 de astfel de medicamente au disparut de pe piata in ultimii ani si au fost inlocuite cu variante mai scumpe”, potrivit APMGR.

Ministrul Sanatatii, Florian Bodog, anunta in 20 aprilie ca, in conditiile in care Romania se confrunta cu o criza in privinta medicamentelor si, implicit, a vaccinurilor, cere notificarea Comisiei Europene pentru blocarea exportului de vaccin si intentioneaza sa solicite si blocarea exportului intracomunitar pentru mai multe medicamente prevazute in programele nationale de sanatate.

Producatorii de medicamente sustin ca decizia de blocare a exporturilor paralele este o solutie de moment, pentru ca, daca nu se rezolva cauzele, respectiv preturile prea mici la medicamentele inovative si taxa clawback la cele ieftine, atunci criza medicamentelor cu care se confrunta sistemul sanitar, recunoscuta public de catre ministrul Sanatatii, se va adanci.

"Cauzele acestei crize sunt medicamentele inovative care pleaca la export din cauza preturilor mici, si taxa clawback la generice. Daca nu se va face nimic pentru eliminarea cauzelor, criza va continua si chiar se va adanci", a spus directorul executiv al APMGR.

Ministrul Sanatatii, Florian Bodog, a spus, in interviul acordat News.ro, ca de pe piata au iesit mai multe medicamente generice, una dintre cauze fiind taxa clawback.

Bodog a precizat ca sunt mai multe notificari privind retragerea unor medicamente, dar acestea nu pot fi scoase de pe piata „peste noapte”, prevederile actuale obligand producatorul sa le mentina inca un an in distributie, timp in care pacientii au acces la acestea.

“Sunt 500-600 de medicamente pentru care s-au facut solicitari sa iasa de pe piata, iar foarte multe au fost inlocuite cu medicamente generice. Ceea ce este grav este ca au iesit si medicamente generice de pe piata, si asta am discutat si cu primul-ministru. Una din cauze este taxa clawback, pentru ca, pentru medicamentele generice care intra de novo pe piata, este impovaratoare, iar producatorii romani si producatorii de generice se plang de acest lucru. In prezent, este o analiza la Ministerul Finantelor, dupa cum stiti, taxa clawback nu o face Ministerul Sanatatii, dar lucram impreuna”, a spus ministrul Florian Bodog in interviul pentru News.ro.

Sursa foto: Shutterstock