Noaptea Muzeelor 2017 are loc sambata, 20 mai, iar la eveniment vor participa 145 de muzee si organizatii partenere din 45 de orase din intreaga tara. In Bucuresti, organizatorii au pregatit mai multe surprize vizitatorilor.

Noaptea Muzeelor 2017, care a ajuns la a 13-a editie, este un eveniment care se desfasoara la nivel international si care este sarbatorit de peste 3.000 de muzee din 30 de tari europene, potrivit unui comunicat al Retelei Nationale a Muzeelor.

In Bucuresti, 49 de muzee si organizatii partenere isi deschid portile in Noaptea Muzeelor si vor putea fi vizitate gratuit.

Noaptea Muzeelor 2017: Ce poti vizita

Muzeul National de Arta al Romaniei va putea fi vizitat intre orele 19:00-05:00.

Vor fi deschise urmatoarele galerii: la sediul central: Galeria de Arta Romaneasca Moderna, Galeria de Arta Veche Romaneasca, Galeria de Arta Europeana (19:00-05:00), la Muzeul Colectiilor de Arta: Expozitia "Stefan Caltia. Obiecte graitoare" (19:00-05:00), Spatiile istorice ale fostului Palat Regal (11:00-19:00).

Muzeul National de Arta Contemporana va putea fi vizitat intre orele 18.00-02.00.

MNAC isi deschide portile pentru o seara de arta si film din arhivele muzeului. Animam spatiul din fata muzeului cu proiectii de film de arta din arhivele muzeului, iar expozitiile muzeului sunt deshise publicului pentru vizitare.

Muzeul National al Aviatiei Romane va putea fi vizitat intre orele 18.00-04.00.

Ora 18.00 – Militari ai Brigazii 30 Garda Mihai Viteazul din Bucuresti prezinta un exercitiu de drill-team

Ora 20.00 – Prezentare cu tema „Mi-8 nr. 03, elicopterul dictatorului”;

Ora 22.00 – „Smaranda Braescu – Vreau sa fiu pilota, vreau avionul meu!”, 120 de ani de la nastere si 85 de ani de la realizarea recordului mondial absolut;

– Prezentarea filmelor: „Fosnet de matase alba” si „Niciodata nu m-am intors din drum!”;

Ora 00.00 – Prezentare cu tema „Femeile in aviatie”;

Ora 02.00 – Fanfara Brigazii 30 Garda Mihai Viteazul din Bucuresti – „Aviatia da senzatia!”.

Muzeul National Cotroceni va putea fi vizitat intre orele 19.00-24.00.

Muzeul National Cotroceni va invita sa vizitati etajul I al Palatului Cotroceni, fosta resedinta regala, cu o istorie de peste 300 de ani, loc in care s-a scris istorie pentru ceea ce este astazi Romania moderna. Istoria Ansamblului Cotroceni incepe in secolul al XVII – lea, in timpul domnitorului Serban Cantacuzino, la cererea caruia a fost construita Manastirea Cotroceni (1679 – 1681). Ceea ce putem vedea astazi este, in mare parte, palatul regal construit in timpul regelui Carol I si modernizat in timpul regelui Ferdinand.

Muzeul Grigore Antipa va putea fi vizitat intre orele 15.30-00.00.

Cu ocazia „Noptii Muzeelor”, Muzeul National de Istorie Naturala „Grigore Antipa” va invita sa participati la un eveniment complex denumit „Urme in timp”, format din urmatoarele activitati:

16:30 – 17:00 – Lansarea cartii „Originea speciilor”, autor Charles Darwin;

17:00 – 17:30 – Vernisajul expozitiei temporare „Urme in timp”;

Participarea la aceste doua evenimente se va face pe baza inscrierii prealabile pe email info@antipa.ro, in limita a 100 de locuri.

18:00 – 24:00 – Vizitarea gratuita a expozitiei permanente a Muzeului;

18:00 – 24.00 – Proiectii de filme documentare oferite de Digi Animal World;

18:00 – 23.00 – Colectare entomologica a insectelor nocturne cu ajutorul surselor luminoase speciale, sub coordonarea specialistilor din muzeu;

22:00 – 23.00 – Interceptarea liliecilor din gradina Muzeului „Antipa” cu ajutorul detectorului de ultrasunete, sub coordonarea specialistilor din muzeu.

Muzeul National de Geologie va putea fi vizitat intre orele 19.00-24.00.

Din programul Muzeului National de Geologie a evenimentului „Noaptea Europeana a Muzeelor”, amintim:

- “Lumea Dinozaurilor” Expozitia tematica realizata in parteneriat cu Dino Parc Rasnov, va cuprinde o serie de replici, in marime naturala, ale unor dinozauri care au trait acum sute de milioane de ani, realizate dupa ultimele descoperiri paleontologice. Lumea dinozaurilor, asa cum era atunci, prinde viata in curtea Muzeului National de Geologie!

- “Lumea cuartului” Expozitie temporara dedicata evenimentului Noaptea Muzeelor 2017, va cuprinde 13 piese principale din cristal de cuart cu dimensiuni impresionante.

Elementul central este un craniu de peste 30 de kilograme, unicul de acest gen din Europa. Piesa, adusa special pentru eveniment, realizata in Brazilia cu mijloace rudimentare este asemanatoare celebrelor artefacte mayase. Precizia taieturilor si finisajul de inalta calitate fac din acest exponat, un spectaculos punct de atractie.

Muzeul National ”George Enescu” va putea fi vizitat intre orele 18.00-00.30.

O seara plina de surprize in care inspiratia de moment si energiile nocturne iti rotesc auzul 360° si te poarta printre stilurile muzicale, de la baroc la tango si jazz, cu un accent classy dat de sunetul viorii create de lutierul Paul Kaul pentru George Enescu.

In curtea Palatului Cantacuzino :

18.00-20.30 – Instrumente de hartie – Atelier de origami cu ACTOR (Asociatia Cuturala de Teatru si Origami din Romania)

19.30-20.00 – Colours of Music Before Sunset. Formatie camerala interpreteaza lucrari apartinind lui Claude Debussy si maestrilor epocii baroce (Raluca Stratulat, profesor coordonator)

Expozitie de fotografie – Imagini recurente : George Enescu prin ochii fotografului calator Ovidiu Ungureanu

In salile muzeului :

18.00-19.30 – Turneu muzical din Europa in America latina. De la baroc la tango. Lucrari de Haendel, Beethoven, Grieg, Mahler, Debussy, Lipatti, Piazzolla interpretate la vioara, violoncel, pian, chitara (profesor coordonator, Raluca Stratulat)

19.30 – Clasic e fantastic cu Cvartetul Musica Viva – Interpreteaza lucrari de Haydn, Mozart, Schubert si George Enescu (coordonator Andrei Dragoescu)

20.30 – Vioara Paul Kaul – Enescu (Sabin Penea)

21.30 – Reintepretandu-i pe clasici cu duo-ul Playthoven (Anca Sinaci – vioara, Radu Sinaci – violoncel )

22.30 – Jazzy Mood (Cristian Soleanu & Albert Tajti – saxofon-pian)

23.30 – High Voltage : cursanti ai scolii de muzica Voltaj Academy (Nicoleta Cristescu, profesor coordonator)

Muzeul Satului "Dimitrie Gusti" va putea fi vizitat intre orele 16.00-19.00

In cadrul programului european Noaptea muzeelor, Muzeul Satului organizeaza lansari de carte, expozitii tematice, ateliere de mestesuguri populare, spectacole de muzica si dans popular din diferite regiuni ale tarii, cat si vestitul targ al mesterilor populari organizat mereu la mijlocul lunii mai pentru a serba cei peste 80 de ani de existenta.

Cimitirul Bellu va putea fi vizitat intre orele 19.00-00.30.

Centenar Titu Maiorescu (1917-2017) – Un traseu al memoriei

Programul cuprinde:

Ora 19:00: Deschiderea portilor.

Orele 19:00-24:00: Tururi ghidate ale cimitirului si vizitarea expozitiei Simboluri – Istorii ale vietii culturale.

Ora 20:00 – Recital de jazz (artist: Sofian Miron).

Ora 20:30 – Recital muzica clasica (tenor: Liviu Indricau).

Ora 21:00 – Vizionare film documentar Titu Maiorescu si apogeul literaturii romane.

Ora 21:30 – Recital muzica instrumentala (cvartetul Cromatic).

Ora 22:00 – Vizionare piesa de teatru (Taxi Blues de Ana Maria Bamberger, cu Marius Bodochi si Dan Tudor).

"Muzeul in continua transformare", un nou concept de muzeu

"Daca pana acum, publicul s-a bucurat de oferta culturala a muzeelor, a organizatiilor culturale, a asociatiilor si a galeriilor de arta, derulate in diverse zone si spatii neconventionale sau in curtile si salile de expunere ale muzeelor, anul acesta Reteaua Nationala a Muzeelor din Romania va fi mai mult decat un promotor al evenimentului si un furnizor de servicii complementare pentru public", fiind prezenta cu un proiect curatorial complex, un concept original "muzeul in continua transformare".

Noul concept de muzeu va fi lansat oficial in perimetrul extins al Nod Makerspace, la doua luni dupa Noaptea Muzeelor, dar va debuta chiar pe 20 mai cu o expozitie dedicata diferitelor tipuri de locuire in Bucurestiul ultimilor 70 de ani.

Proiectul curatorial va fi dezvoltat in parteneriat cu Simina Badica (curator), cu o echipa de experti independenti si cu Asociatia VIRA.

"Proiectul a fost gandit ca un muzeu care expune pe masura ce isi dezvolta un nou continut si colecteaza obiecte pentru o noua tema sau destinatie poate deveni oricand un Muzeu al Muzicii Rock sau un Muzeu al Comunismului. Pentru a-l intelege mai bine, va trebui sa il pozitionati intre muzeul clasic si cel al unui spatiu alternativ pentru experimentare si contact cu mediul creativ", a explicat Dragos Neamu, initiatorul Noptii Muzeelor in Romania.

Primul spatiu-cafenea dedicat Noptii Muzeelor

Primul spatiu-cafenea dedicat Noptii Muzeelor va fi deschis la Muzeul Hartilor si al Cartii Vechi in saptamana 15 - 20 mai.

"Cafeneaua va functiona in perioada premergatoare Noptii Muzeelor, 15 - 19 mai, in cadrul Muzeului National al Hartilor si Cartii Vechi, acesta dorindu-se a fi spatiul perfect pentru a facilita un dialog inspirational si constructiv intre muzeografi si public, care este invitat sa acceseze spatiul si sa nu ezite in a oferi sugestii de implicare in dinamica unui muzeu, in care cei interesati se vor putea intalni cu lectura, cu proiectiile despre viata muzeelor si vor putea socializa la o cafea si in preajma deliciilor branduite si inventate special pentru eveniment de catre artizani ce tin in viata micile bresle gastronomice locale", se mai arata in comunicat.

Noaptea Muzeelor 2017 prezinta in premiera Questo - aplicatia de mobil gratuita prin care cei interesati pot accesa #Noaptea Muzeelor2017, intr-un mod interactiv si distractiv, impreuna cu prietenii sau cu cei mici din familie.

Ce evenimente vor avea loc in Noaptea Muzeelor 2017

ARCEN deschide publicului doua locuri istorice din Cartierul Icoanei, Scoala Centrala, fost Pensionat de Fete si o casa a Regelui Mihai, actuala rezidenta creativa pentru revista Scena9.

In Cimitirul Bellu vor avea loc recitaluri de jazz si muzica clasica si se va juca spectacolul de teatru "Taxi Blues", cu Marius Bodochi si Dan Tudor, dar se vor organiza si tururi ghidate ale cimitirului incepand cu ora 19.00.

La Muzeul de Arta Veche Apuseana va fi expusa sculptura lui Constantin Brancusi, “Cap de copil”.

Toate muzeele din Bucuresti care vor participa la Noaptea Muzeelor 2017:

Casa “Filipescu – Cesianu”

Casa Memoriala “George si Agatha Bacovia”

Casa Memoriala “Ion Minulescu si Claudia Millian”

Casa Memoriala “Liviu si Fanny Rebreanu”

Casa Memoriala “Tudor Arghezi – Martisor”

Muzeul “Ligia si Pompiliu Macovei”

Muzeul Frederic Storck si Cecilia Cutescu – Storck

Muzeul National de Arta Contemporana – MNAC

Muzeul National de Arta al Romaniei

Muzeul National Al Literaturii Romane

Muzeul National de Istorie Naturala “Grigore Antipa”

Muzeul Cailor Ferate – CENAFER

Muzeul de Arta “Vasile Grigore – pictor si colectionar”

Muzeul de Arta Veche Apuseana „Ing. Dumitru Furnica-Minovici”

Muzeul de Istorie si Cultura a Evreilor din Romania

Muzeul George Severeanu

Muzeul Militar

Muzeul National al Aviatiei Romane

Muzeul National al Hartilor si Cartii Vechi

Muzeul National al Pompierilor

Muzeul National al Taranului Roman

Muzeul National Cotroceni

Muzeul National de Geologie

Muzeul National “George Enescu”

Muzeul National Tehnic prof. ing. Dimitrie Leonida

Muzeul de Arta Populara “Doctor Nicolae Minovici”

Muzeul Theodor Aman

Muzeul Universitatii de Arhitectura si Urbanism “Ion Mincu”

Muzeul Victor Babes

Observatorul Astronomic “Amiral Vasile Urseanu”

Centrul Cultural Palatele Brancovenesti, Mogosoaia

Muzeul Municipiului Bucuresti – Palatul Sutu

Organizatii partenere la Noaptea Muzeelor 2017:

A.R.C.E.N.

ARCUB – Centrul Cultural al Municipiului Bucuresti

Arhivele Nationale ale Romaniei

EFdeN 4C

Galeria Galateca

Casa Experimentelor

Ferma Animalelor

Fundatia Calea Victoriei

Galeria Calea Victoriei 33

Liceul de Coregrafie “Floria Capsali”

Metropolitan Art Galery

Moara de Hartie

Oficiul National pentru Cultul Eroilor

Opera Comica pentru copii

Oraselul Cunoasterii

Romanian Design Week

Unfinished Festival

